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Цены на жилье в Турции в августе выросли на 23%, но снизились на 6,5%

Цены на жилье в Турции в августе выросли на 23%, но снизились на 6,5% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Цены на жилье в Турции в августе выросли на 23%, но снизились на 6,5%

Цены на жилье в Турции в августе выросли на 23% в годовом выражении, однако с учетом инфляции снизились на 6,5%, следует из данных Центрального банка Турции. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:19+0300

2026-09-16T11:19+0300

2026-09-16T11:19+0300

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АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Цены на жилье в Турции в августе выросли на 23% в годовом выражении, однако с учетом инфляции снизились на 6,5%, следует из данных Центрального банка Турции. "Индекс цен на жилье в августе увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении он вырос номинально на 23%, а в реальном выражении снизился на 6,5%", — говорится в данных ЦБ. Таким образом, реальные цены на жилье в Турции снижаются уже 29 из последних 30 месяцев. В Стамбуле, Анкаре и Измире цены на жилье в августе выросли за месяц на 1,9%, 1,5% и 2,7% соответственно. В годовом выражении рост составил 26,3% в Стамбуле, 24,8% в Анкаре и 23,3% в Измире. Наибольший годовой рост цен на жилье зафиксирован в провинциях Бингель, Элязыг, Малатья, Тунджели, Ван, Битлис, Хаккяри и Муш — на 27%. Минимальный рост, на 13%, отмечен в провинциях Эдирне, Кыркларели и Текирдаг. При этом индекс арендной платы для новых арендаторов за август вырос на 2,3% и на 26,4% - за год. В реальном выражении показатель снизился на 3,9%. "В Стамбуле, Анкаре и Измире индекс новых арендных ставок за месяц увеличился на 4,9%, 2,6% и 5,4% соответственно. В годовом выражении рост составил 34,5% в Стамбуле, 28,3% в Анкаре и 25,5% в Измире", - говорится в отчете регулятора. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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финансы, банки, турция, стамбул, анкара, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк