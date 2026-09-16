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Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6% - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6%
Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6%
Казахстан ожидает в 2026 году снижения своей нефтедобычи с прошлогоднего рекорда на 3,6%, до 96 миллионов тонн, в 2027 году планирует ее на уровне 98 миллионов... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:32+0300
2026-09-16T12:32+0300
нефть
казахстан
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан ожидает в 2026 году снижения своей нефтедобычи с прошлогоднего рекорда на 3,6%, до 96 миллионов тонн, в 2027 году планирует ее на уровне 98 миллионов тонн, следует из заявления вице-министра энергетики республики Кайырхана Туткышбаева. "Мы в прошлом году сделали рекордную добычу 99,6 (миллиона тонн - ред.). На этот год мы планируем завершить с показателем порядка 96 (миллионов тонн - ред.). И ввиду того, что на следующий год мы как раз-таки переносили ремонт Кашагана, Тениза, мы в следующем году ожидаем порядка 98 (миллионов тонн - ред.), - сказал он журналистам в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
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нефть, казахстан
Нефть, КАЗАХСТАН
12:32 16.09.2026
 
Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6%

Туткышбаев: Казахстан ожидает снижения нефтедобычи в 2026 году до 96 миллионов тонн

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан ожидает в 2026 году снижения своей нефтедобычи с прошлогоднего рекорда на 3,6%, до 96 миллионов тонн, в 2027 году планирует ее на уровне 98 миллионов тонн, следует из заявления вице-министра энергетики республики Кайырхана Туткышбаева.
"Мы в прошлом году сделали рекордную добычу 99,6 (миллиона тонн - ред.). На этот год мы планируем завершить с показателем порядка 96 (миллионов тонн - ред.). И ввиду того, что на следующий год мы как раз-таки переносили ремонт Кашагана, Тениза, мы в следующем году ожидаем порядка 98 (миллионов тонн - ред.), - сказал он журналистам в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
 
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