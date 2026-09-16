https://1prime.ru/20260916/tutkyshbaev-873347578.html

Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6%

Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан ожидает в 2026 году снижения нефтедобычи на 3,6%

Казахстан ожидает в 2026 году снижения своей нефтедобычи с прошлогоднего рекорда на 3,6%, до 96 миллионов тонн, в 2027 году планирует ее на уровне 98 миллионов... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:32+0300

2026-09-16T12:32+0300

2026-09-16T12:32+0300

нефть

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873347578.jpg?1789551151

ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан ожидает в 2026 году снижения своей нефтедобычи с прошлогоднего рекорда на 3,6%, до 96 миллионов тонн, в 2027 году планирует ее на уровне 98 миллионов тонн, следует из заявления вице-министра энергетики республики Кайырхана Туткышбаева. "Мы в прошлом году сделали рекордную добычу 99,6 (миллиона тонн - ред.). На этот год мы планируем завершить с показателем порядка 96 (миллионов тонн - ред.). И ввиду того, что на следующий год мы как раз-таки переносили ремонт Кашагана, Тениза, мы в следующем году ожидаем порядка 98 (миллионов тонн - ред.), - сказал он журналистам в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан