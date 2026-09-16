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Вагоны поездов дальнего следования оснастят табличками со шрифтом Брайля
Вагоны поездов дальнего следования оснастят табличками со шрифтом Брайля - 16.09.2026, ПРАЙМ
Вагоны поездов дальнего следования оснастят табличками со шрифтом Брайля
Все новые и отремонтированные вагоны поездов дальнего следования в России оснащаются табличками со шрифтом Брайля, который используется слабовидящими, в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T00:45+0300
2026-09-16T00:45+0300
2026-09-16T00:45+0300
бизнес
россия
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Все новые и отремонтированные вагоны поездов дальнего следования в России оснащаются табличками со шрифтом Брайля, который используется слабовидящими, в перспективе они появятся во всех составах, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Все пассажирские вагоны дальнего следования новой постройки, а также проходящие капитально-восстановительный ремонт, оснащаются табличками с информацией, продублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля", - рассказали в РЖД.
Таблички размещаются в местах, где пассажиру с нарушением зрения необходимо получить информацию о расположении приборов и устройств управления: тревожной кнопки вызова проводника, панели управления климатом, розеток и выключателей, двери купе и санузла для инвалидов, аварийных выходов.
"В настоящее время шрифтом Брайля оборудованы все вагоны последних лет постройки, а также прошедшие КВР (капитально-восстановительный ремонт - ред.). Количество таких вагонов в парке АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") превышает 80%. Также табличками со шрифтом Брайля оснащены все поезда "Сапсан", "Ласточка", "Финист", "Зарянка", "Скворец", "Орлан" и другие электропоезда", - перечислили в РЖД.
Там отметили, что поэтапное оснащение продолжается: по мере поступления новых вагонов и проведения плановых ремонтов доля вагонов с тактильной навигацией будет увеличиваться.
"В перспективе все вагоны дальнего следования будут оснащены табличками со шрифтом Брайля", - отметили в холдинге.
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бизнес, россия, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, РЖД, Федеральная пассажирская компания
Вагоны поездов дальнего следования оснастят табличками со шрифтом Брайля
РЖД: все новые и отремонтированные вагоны поездов оснащаются табличками со шрифтом Брайля
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Все новые и отремонтированные вагоны поездов дальнего следования в России оснащаются табличками со шрифтом Брайля, который используется слабовидящими, в перспективе они появятся во всех составах, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Все пассажирские вагоны дальнего следования новой постройки, а также проходящие капитально-восстановительный ремонт, оснащаются табличками с информацией, продублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля", - рассказали в РЖД.
Таблички размещаются в местах, где пассажиру с нарушением зрения необходимо получить информацию о расположении приборов и устройств управления: тревожной кнопки вызова проводника, панели управления климатом, розеток и выключателей, двери купе и санузла для инвалидов, аварийных выходов.
"В настоящее время шрифтом Брайля оборудованы все вагоны последних лет постройки, а также прошедшие КВР (капитально-восстановительный ремонт - ред.). Количество таких вагонов в парке АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") превышает 80%. Также табличками со шрифтом Брайля оснащены все поезда "Сапсан", "Ласточка", "Финист", "Зарянка", "Скворец", "Орлан" и другие электропоезда", - перечислили в РЖД.
Там отметили, что поэтапное оснащение продолжается: по мере поступления новых вагонов и проведения плановых ремонтов доля вагонов с тактильной навигацией будет увеличиваться.
"В перспективе все вагоны дальнего следования будут оснащены табличками со шрифтом Брайля", - отметили в холдинге.