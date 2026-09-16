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Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,58 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,58 рубля - 16.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,58 рубля
Рубль по итогам торгов слегка снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:18+0300
2026-09-16T19:18+0300
2026-09-16T19:18+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов слегка снизился по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку и составил 12,58 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,58 рубля
Курс юаня за день торгов на Мосбирже вырос на одну копейку и составил 12,58 рубля