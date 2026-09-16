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Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,2%
Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,2% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,2%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 11 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2%,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:48+0300
2026-09-16T17:48+0300
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нефть
сша
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 11 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2%, - до 423,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Запасы нефти в США на конец недели сократились на 0,2%
Минэнерго США: запасы нефти на конец недели снизились на 0,2% - до 423,4 млн баррелей
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 11 сентября, сократились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2%, - до 423,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.