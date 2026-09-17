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"Идеальный шторм": аналитики объяснили снижение на рынке российских акций

"Идеальный шторм": аналитики объяснили снижение на рынке российских акций - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Идеальный шторм": аналитики объяснили снижение на рынке российских акций

Российский рынок акций завершил торги четверга снижением на фоне дешевеющей нефти и угрозы новых санкций от США, следует из данных торгов и комментариев... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:31+0300

2026-09-17T19:31+0300

2026-09-17T19:31+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги четверга снижением на фоне дешевеющей нефти и угрозы новых санкций от США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,57% - до 2 248,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,58%, до 824,18 пункта, индекс РТС - на 1,97%, до 838,3 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 2,48% - до 103,21 доллара за баррель. В акциях российских эмитентов сложился "идеальный шторм": явный негатив со стороны геополитики, вызванный опасениями новых санкций от США и дополненный снижающимися нефтяными котировками, предопределил итоги торговой сессии, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Законопроект, однако, еще не подписан президентом. Усиление проинфляционных опасений и ужесточение денежно-кредитной политики регуляторов может оказать давление на компании сырьевого сектора, из которых нефтегаз пока остается фаворитом", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". "На российском рынке акций в четверг продолжалась фиксация прибыли. Внешний негатив, отсутствие новых сигналов движения к мирным переговорам по Украине и откат нефтяных цен поддержали распродажу. Конгресс США принял пакет антироссийских санкций, документ в ближайшее время поступит на подпись президенту Дональду Трампу", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Вместе с тем вышедший накануне отчет Росстата по инфляции показал замедление темпов роста потребительских цен в недельном и годовом выражении, добавил он. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Самолета" (+5,25%), "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 4,27%, префы – на 2,4%), "Совкомфлота" (+1,47%), "Магнита" (+0,96%). "Лидерами роста на падающем российском фондовом рынке сегодня стали акции ГК "Самолет", скорее всего, на появившихся в СМИ с утра и пока не подтвержденных сообщениях, что Сбербанк, как главный кредитор группы компаний, может войти в капитал некоторых проблемных "дочек" эмитента", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Ленты" (−5,91%), МТС (−4,65%), "Мосэнерго" (−4,37%), "Инарктики" (−3,39%), "М.Видео" (−3,32%). Прогнозы Индекс Мосбиржи рискует на время уйти ближе к 2200 пунктов, особенно, если снижение цен на энергоносители продолжится, делится Григорьев. "По индексу Мосбиржи ближайшая серьезная опора – район круглых 2200 пунктов. Ключевыми факторами влияния останутся геополитические новости и сырьевые цены", - заключает Смирнов.

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рынок, торги, сша, украина, мосбиржа, ртс, россия, акции, нефть