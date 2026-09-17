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АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж - 17.09.2026, ПРАЙМ
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АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж
АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж - 17.09.2026, ПРАЙМ
АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж
Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяцев | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T03:39+0300
2026-09-17T03:39+0300
туризм
бизнес
россия
атор
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяцев или путешественнику было официально отказано в визе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Существует несколько законных оснований, когда возврат возможен в полном объеме. В том числе когда происходит изменение существенных условий договора по инициативе туроператора до начала поездки. Но это не касается обстоятельств непреодолимой силы, за которые туроператор отвечать не может: закрытие аэропорта, отмена рейса, экстренное закрытие отеля", - предупредили в АТОР. Кроме того, туроператор должен вернуть деньги в случае, если туриста официально вызвали в суд в качестве свидетеля, эксперта либо потерпевшего. Также возврат средств оформляется, если было официально отказано в визе или россиянина не выпустили за границу без очевидной причины. Помимо этого, у туриста есть шанс вернуть деньги полностью при ранней аннуляции за несколько месяцев до поездки. В этом случае у поставщиков может не быть штрафных санкций к туроператору, хотя это не является общим правилом и всегда зависит от конкретного договора, подчеркнули в АТОР. Также возврат возможен в полном объеме, если в стране или регионе отдыха произошла чрезвычайная ситуация.
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5
4.7
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туризм, бизнес, россия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АТОР
03:39 17.09.2026
 
АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж

АТОР: турист может вернуть деньги за тур, если туроператор изменил условия договора

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяцев или путешественнику было официально отказано в визе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Существует несколько законных оснований, когда возврат возможен в полном объеме. В том числе когда происходит изменение существенных условий договора по инициативе туроператора до начала поездки. Но это не касается обстоятельств непреодолимой силы, за которые туроператор отвечать не может: закрытие аэропорта, отмена рейса, экстренное закрытие отеля", - предупредили в АТОР.
Кроме того, туроператор должен вернуть деньги в случае, если туриста официально вызвали в суд в качестве свидетеля, эксперта либо потерпевшего. Также возврат средств оформляется, если было официально отказано в визе или россиянина не выпустили за границу без очевидной причины.
Помимо этого, у туриста есть шанс вернуть деньги полностью при ранней аннуляции за несколько месяцев до поездки. В этом случае у поставщиков может не быть штрафных санкций к туроператору, хотя это не является общим правилом и всегда зависит от конкретного договора, подчеркнули в АТОР.
Также возврат возможен в полном объеме, если в стране или регионе отдыха произошла чрезвычайная ситуация.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАТОР
 
 
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