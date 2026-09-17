https://1prime.ru/20260917/atory-873372555.html

АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж

АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж - 17.09.2026, ПРАЙМ

АТОР рассказала, когда турист может вернуть деньги за тур за рубеж

Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяцев | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T03:39+0300

2026-09-17T03:39+0300

2026-09-17T03:39+0300

туризм

бизнес

россия

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873372555.jpg?1789605569

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяцев или путешественнику было официально отказано в визе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Существует несколько законных оснований, когда возврат возможен в полном объеме. В том числе когда происходит изменение существенных условий договора по инициативе туроператора до начала поездки. Но это не касается обстоятельств непреодолимой силы, за которые туроператор отвечать не может: закрытие аэропорта, отмена рейса, экстренное закрытие отеля", - предупредили в АТОР. Кроме того, туроператор должен вернуть деньги в случае, если туриста официально вызвали в суд в качестве свидетеля, эксперта либо потерпевшего. Также возврат средств оформляется, если было официально отказано в визе или россиянина не выпустили за границу без очевидной причины. Помимо этого, у туриста есть шанс вернуть деньги полностью при ранней аннуляции за несколько месяцев до поездки. В этом случае у поставщиков может не быть штрафных санкций к туроператору, хотя это не является общим правилом и всегда зависит от конкретного договора, подчеркнули в АТОР. Также возврат возможен в полном объеме, если в стране или регионе отдыха произошла чрезвычайная ситуация.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, атор