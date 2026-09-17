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Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие
Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие - 17.09.2026, ПРАЙМ
Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие
Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие и придать дополнительный импульс развитию всех направлений экономического сотрудничества, заявил в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:10+0300
2026-09-17T09:10+0300
финансы
мировая экономика
шос
еаэс
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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие и придать дополнительный импульс развитию всех направлений экономического сотрудничества, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Рост взаимной торговли объективно требует более надежных и независимых механизмов расчетов и финансирования, в этом контексте важное значение имеет расширение использования национальных валют во взаимных расчетах государств ШОС и ЕАЭС", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества". Он отметил, что в ШОС реализуется соответствующая дорожная карта, она направлена на создание условий для увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах. "Ожидаемое функционирование Банка развития ШОС, работа над которым сейчас активно проводится, станет важным подспорьем для укрепления экономического и финансового взаимодействия", - указал он. Генсек подчеркнул, что "Банк может придать дополнительный импульс развитию всех направлений экономического сотрудничества". "Для ЕАЭС это направление нашей работы может представлять практический интерес, так как комиссия и государства-члены ЕАЭС накопили значительный опыт в сфере согласованной макроэкономической политики, развития финансовых рынков и расширение пользования национальных валют", - добавил он.
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192
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5
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финансы, мировая экономика, шос, еаэс
Финансы, Мировая экономика, ШОС, ЕАЭС
09:10 17.09.2026
 
Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие

Генсек ШОС Ермекбаев: Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие

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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Банк развития ШОС поможет укрепить финансовое взаимодействие и придать дополнительный импульс развитию всех направлений экономического сотрудничества, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Рост взаимной торговли объективно требует более надежных и независимых механизмов расчетов и финансирования, в этом контексте важное значение имеет расширение использования национальных валют во взаимных расчетах государств ШОС и ЕАЭС", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он отметил, что в ШОС реализуется соответствующая дорожная карта, она направлена на создание условий для увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах.
"Ожидаемое функционирование Банка развития ШОС, работа над которым сейчас активно проводится, станет важным подспорьем для укрепления экономического и финансового взаимодействия", - указал он.
Генсек подчеркнул, что "Банк может придать дополнительный импульс развитию всех направлений экономического сотрудничества".
"Для ЕАЭС это направление нашей работы может представлять практический интерес, так как комиссия и государства-члены ЕАЭС накопили значительный опыт в сфере согласованной макроэкономической политики, развития финансовых рынков и расширение пользования национальных валют", - добавил он.
 
ФинансыМировая экономикаШОСЕАЭС
 
 
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