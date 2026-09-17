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BASF сократит более половины ИТ-специалистов в Германии

BASF сократит более половины ИТ-специалистов в Германии - 17.09.2026, ПРАЙМ

BASF сократит более половины ИТ-специалистов в Германии

Немецкий химический концерн BASF намерен сократить более половины рабочих мест в своем ИТ-подразделении в Людвигсхафене, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:46+0300

2026-09-17T14:46+0300

2026-09-17T14:47+0300

промышленность

индия

малайзия

германия

basf

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БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF намерен сократить более половины рабочих мест в своем ИТ-подразделении в Людвигсхафене, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на профсоюз IGBCE. "Численность персонала BASF Digital Solutions GmbH (BDS) должна сократиться с нынешних примерно 1,9 тысячи до менее чем 1,1 тысячи в 2028 году и до менее чем 900 к 2030 году", - говорится в публикации. Как отмечает Рейтер, руководство концерна планирует перенести цифровые задачи в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в частности, в Индию и Малайзию. BASF ранее не раскрывал конкретных цифр по массовой оптимизации штатов в цифровом секторе. Агентство DPA сообщило ранее, что численность персонала на главном заводе BASF в Германии упала до уровня 1954 года на фоне масштабной программы сокращений. BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа.

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промышленность, индия, малайзия, германия, basf