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BASF сократит более половины ИТ-специалистов в Германии
BASF сократит более половины ИТ-специалистов в Германии - 17.09.2026, ПРАЙМ
BASF сократит более половины ИТ-специалистов в Германии
Немецкий химический концерн BASF намерен сократить более половины рабочих мест в своем ИТ-подразделении в Людвигсхафене, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:46+0300
2026-09-17T14:46+0300
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промышленность
индия
малайзия
германия
basf
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БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF намерен сократить более половины рабочих мест в своем ИТ-подразделении в Людвигсхафене, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на профсоюз IGBCE. "Численность персонала BASF Digital Solutions GmbH (BDS) должна сократиться с нынешних примерно 1,9 тысячи до менее чем 1,1 тысячи в 2028 году и до менее чем 900 к 2030 году", - говорится в публикации. Как отмечает Рейтер, руководство концерна планирует перенести цифровые задачи в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в частности, в Индию и Малайзию. BASF ранее не раскрывал конкретных цифр по массовой оптимизации штатов в цифровом секторе. Агентство DPA сообщило ранее, что численность персонала на главном заводе BASF в Германии упала до уровня 1954 года на фоне масштабной программы сокращений. BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа.
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промышленность, индия, малайзия, германия, basf
Промышленность, ИНДИЯ, МАЛАЙЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, BASF
BASF сократит более половины ИТ-специалистов в Германии
Reuters: BASF сократит более половины рабочих мест в ИТ-подразделении в Людвигсхафене
БЕРЛИН, 17 сен - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF намерен сократить более половины рабочих мест в своем ИТ-подразделении в Людвигсхафене, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на профсоюз IGBCE.
"Численность персонала BASF Digital Solutions GmbH (BDS) должна сократиться с нынешних примерно 1,9 тысячи до менее чем 1,1 тысячи в 2028 году и до менее чем 900 к 2030 году", - говорится в публикации.
Как отмечает Рейтер, руководство концерна планирует перенести цифровые задачи в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в частности, в Индию и Малайзию.
BASF ранее не раскрывал конкретных цифр по массовой оптимизации штатов в цифровом секторе.
Агентство DPA сообщило ранее, что численность персонала на главном заводе BASF в Германии упала до уровня 1954 года на фоне масштабной программы сокращений.
BASF - немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа.