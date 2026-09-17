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Федеральный бюджет в августе исполнен с профицитом, заявил Путин

Федеральный бюджет в августе исполнен с профицитом, заявил Путин - 17.09.2026, ПРАЙМ

Федеральный бюджет в августе исполнен с профицитом, заявил Путин

Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:44+0300

2026-09-17T20:44+0300

2026-09-17T20:47+0300

нефть

владимир путин

бюджет

россия

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается государственных финансов, то в августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил 606 миллиардов рублей", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что существенный вклад в профицит федерального бюджета внесли поступления, не связанные с глобальной конъюнктурой на рынке углеводородов.Президент уточнил, что приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности России."По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть", - добавил он.

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нефть, владимир путин, бюджет, россия