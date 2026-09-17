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СМИ: гольф-поле Трампа в Вашингтоне может обойтись в 49 миллионов долларов

СМИ: гольф-поле Трампа в Вашингтоне может обойтись в 49 миллионов долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: гольф-поле Трампа в Вашингтоне может обойтись в 49 миллионов долларов

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию поля для игры в гольф в Вашингтоне может обойтись в сумму до 49 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T22:03+0300

2026-09-17T22:03+0300

2026-09-17T22:03+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию поля для игры в гольф в Вашингтоне может обойтись в сумму до 49 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ Службы национальных парков США. "Предложенный президентом Дональдом Трампом проект чемпионского поля для гольфа в Вашингтоне (округ Колумбия) может обойтись в сумму до 49 миллионов долларов", - пишет телеканал. Согласно плану ведомства, сбор коммерческих предложений на масштабную реконструкцию общественного гольф-комплекса в парке Ист-Потомак начнется в январе 2027 года. Предварительная стоимость проекта оценивается в диапазоне от 20-49 миллионов долларов, отмечает телеканал. Проект стал очередной градостроительной инициативой Трампа, вызвавшей резкое сопротивление общественности и судебные разбирательства. Ранее президент обещал заложить гольф-поле в сентябре, несмотря на не стихающие споры вокруг переименования Центра исполнительских искусств Кеннеди и строительство триумфальной арки.

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мировая экономика, сша, вашингтон, колумбия, дональд трамп, cnn