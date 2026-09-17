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ЕАЭС: зона свободной торговли с Индонезией запустится до конца года - 17.09.2026, ПРАЙМ
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ЕАЭС: зона свободной торговли с Индонезией запустится до конца года
ЕАЭС: зона свободной торговли с Индонезией запустится до конца года - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЕАЭС: зона свободной торговли с Индонезией запустится до конца года
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией вступит в силу до конца этого года, заявил в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:08+0300
2026-09-17T11:15+0300
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мировая экономика
индонезия
санкт-петербург
армения
михаил мишустин
евразийская экономическая комиссия
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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией вступит в силу до конца этого года, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев. "По соглашению о свободной торговле с Индонезией в данный момент проводятся ратификационные процедуры, и рассчитываем, что до конца года соглашение вступит в силу", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС - ШОС: активизация экономического сотрудничества". Соглашение было подписано 21 декабря прошлого года на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС и Индонезией. В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией.
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россия, мировая экономика, индонезия, санкт-петербург, армения, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, шос, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АРМЕНИЯ, Михаил Мишустин, Евразийская экономическая комиссия, ШОС, ЕАЭС
11:08 17.09.2026 (обновлено: 11:15 17.09.2026)
 
ЕАЭС: зона свободной торговли с Индонезией запустится до конца года

ЕАЭС рассчитывает, что соглашение о ЗСТ с Индонезией вступит в силу до конца года

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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) рассчитывает, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией вступит в силу до конца этого года, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
"По соглашению о свободной торговле с Индонезией в данный момент проводятся ратификационные процедуры, и рассчитываем, что до конца года соглашение вступит в силу", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС - ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Соглашение было подписано 21 декабря прошлого года на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС и Индонезией. В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАРМЕНИЯМихаил МишустинЕвразийская экономическая комиссияШОСЕАЭС
 
 
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