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ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о ЗСТ еще с тремя странами - 17.09.2026, ПРАЙМ
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ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о ЗСТ еще с тремя странами
ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о ЗСТ еще с тремя странами - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о ЗСТ еще с тремя странами
ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о зоне свободной торговле (ЗСТ) еще с рядом стран, включая Иорданию, ЮАР и Зимбабве, заявил в четверг... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:36+0300
2026-09-17T11:36+0300
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мировая экономика
иордания
юар
зимбабве
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о зоне свободной торговле (ЗСТ) еще с рядом стран, включая Иорданию, ЮАР и Зимбабве, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев. "Действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном и Сербией, временное торговое соглашение с Монголией, а также непреференциальное торговое соглашение с Китаем", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС - ШОС: активизация экономического сотрудничества". Он добавил, что соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ вступит в силу 6 октября текущего года. "Активизированы переговоры с Индией, принято решение о начале переговоров с Тунисом, прорабатывается вопрос о формировании режима свободной торговли с Пакистаном, изучаются перспективы заключения соглашений с Иорданией, ЮАР и Зимбабве, а также ряда других партнеров", - указал он. Также ранее, выступая на мероприятии, он выразил надежу на то, что до конца года соответствующее соглашение с Индонезией вступит в силу. Сагинтаев подчеркнул, что такая география международных связей отражает подход к месту союза в мировой экономике, которая переживает глубокую трансформацию. По его мнению, меняются центры экономического роста, перестраиваются торговые маршруты, стремительно развиваются новые технологии. "В этих условиях особое значение приобретает прямой диалог между региональными интеграционными объединениями", - заключил он.
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россия, мировая экономика, иордания, юар, зимбабве, еаэс, евразийская экономическая комиссия, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, ИОРДАНИЯ, ЮАР, ЗИМБАБВЕ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ШОС
11:36 17.09.2026
 
ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о ЗСТ еще с тремя странами

ЕЭК: ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о ЗСТ с Иорданией, ЮАР и Зимбабве

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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. ЕАЭС изучает перспективы заключения соглашений о зоне свободной торговле (ЗСТ) еще с рядом стран, включая Иорданию, ЮАР и Зимбабве, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
"Действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном и Сербией, временное торговое соглашение с Монголией, а также непреференциальное торговое соглашение с Китаем", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС - ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он добавил, что соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ вступит в силу 6 октября текущего года.
"Активизированы переговоры с Индией, принято решение о начале переговоров с Тунисом, прорабатывается вопрос о формировании режима свободной торговли с Пакистаном, изучаются перспективы заключения соглашений с Иорданией, ЮАР и Зимбабве, а также ряда других партнеров", - указал он.
Также ранее, выступая на мероприятии, он выразил надежу на то, что до конца года соответствующее соглашение с Индонезией вступит в силу.
Сагинтаев подчеркнул, что такая география международных связей отражает подход к месту союза в мировой экономике, которая переживает глубокую трансформацию. По его мнению, меняются центры экономического роста, перестраиваются торговые маршруты, стремительно развиваются новые технологии.
"В этих условиях особое значение приобретает прямой диалог между региональными интеграционными объединениями", - заключил он.
 
РОССИЯМировая экономикаИОРДАНИЯЮАРЗИМБАБВЕЕАЭСЕвразийская экономическая комиссияШОС
 
 
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