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Генсек ШОС призвал формировать единую систему транспортных маршрутов

Генсек ШОС призвал формировать единую систему транспортных маршрутов - 17.09.2026, ПРАЙМ

Генсек ШОС призвал формировать единую систему транспортных маршрутов

ШОС и ЕАЭС нужно не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:52+0300

2026-09-17T08:52+0300

2026-09-17T08:52+0300

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ПЕКИН, 17 сен - ПРАЙМ. ШОС и ЕАЭС нужно не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Морские коммуникации, как мы видим, в последнее время уязвимы, подвержены различного рода рискам, в этих условиях для наших государств, расположенных на одном континенте - Евразии - объективно возрастает значение евразийских транспортных маршрутов и связанных с этим регулирующих норм", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества". Он отметил, что "происходящая перестройка глобальных цепочек поставок предъявляет новые требования устойчивости, эффективности транспортных маршрутов". "Поэтому перед ШОС и ЕАЭС стоит задача не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, соединяющую восток, запад, север и юг", - указал он. Ермекбаев указал, что ЕАЭС располагает развитыми механизмами согласованной транспортной политики, а ШОС объединяет страны, через которые проходят важнейшие транзитные направления Евразии.

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