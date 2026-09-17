https://1prime.ru/20260917/gensek-873375754.html
Генсек ШОС призвал формировать единую систему транспортных маршрутов
Генсек ШОС призвал формировать единую систему транспортных маршрутов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Генсек ШОС призвал формировать единую систему транспортных маршрутов
ШОС и ЕАЭС нужно не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:52+0300
2026-09-17T08:52+0300
2026-09-17T08:52+0300
россия
бизнес
евразия
шос
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873375754.jpg?1789624362
ПЕКИН, 17 сен - ПРАЙМ. ШОС и ЕАЭС нужно не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Морские коммуникации, как мы видим, в последнее время уязвимы, подвержены различного рода рискам, в этих условиях для наших государств, расположенных на одном континенте - Евразии - объективно возрастает значение евразийских транспортных маршрутов и связанных с этим регулирующих норм", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он отметил, что "происходящая перестройка глобальных цепочек поставок предъявляет новые требования устойчивости, эффективности транспортных маршрутов".
"Поэтому перед ШОС и ЕАЭС стоит задача не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, соединяющую восток, запад, север и юг", - указал он.
Ермекбаев указал, что ЕАЭС располагает развитыми механизмами согласованной транспортной политики, а ШОС объединяет страны, через которые проходят важнейшие транзитные направления Евразии.
евразия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, евразия, шос, еаэс
РОССИЯ, Бизнес, ЕВРАЗИЯ, ШОС, ЕАЭС
Генсек ШОС призвал формировать единую систему транспортных маршрутов
Генсек ШОС Ермекбаев: ШОС и ЕАЭС нужно формировать единую систему транспортных маршрутов
ПЕКИН, 17 сен - ПРАЙМ. ШОС и ЕАЭС нужно не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Морские коммуникации, как мы видим, в последнее время уязвимы, подвержены различного рода рискам, в этих условиях для наших государств, расположенных на одном континенте - Евразии - объективно возрастает значение евразийских транспортных маршрутов и связанных с этим регулирующих норм", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он отметил, что "происходящая перестройка глобальных цепочек поставок предъявляет новые требования устойчивости, эффективности транспортных маршрутов".
"Поэтому перед ШОС и ЕАЭС стоит задача не просто развивать отдельные транспортные коридоры, а формировать единую систему взаимосвязанных маршрутов, соединяющую восток, запад, север и юг", - указал он.
Ермекбаев указал, что ЕАЭС располагает развитыми механизмами согласованной транспортной политики, а ШОС объединяет страны, через которые проходят важнейшие транзитные направления Евразии.