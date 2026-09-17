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Индия примет меры для защиты своих торгово-экономических интересов - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Индия примет меры для защиты своих торгово-экономических интересов
Индия примет меры для защиты своих торгово-экономических интересов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Индия примет меры для защиты своих торгово-экономических интересов
Индия примет все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов после принятия Конгрессом США закона о санкциях против России и Ирана,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:58+0300
2026-09-17T09:58+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия примет все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов после принятия Конгрессом США закона о санкциях против России и Ирана, заявили в МИД Индии. "Индийская сторона также ясно заявила о решимости принять все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов. Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий", - говорится в заявлении ведомства. В МИД подчеркнули, что Индия по-прежнему привержена обеспечению энергетической безопасности своих 1,4 миллиарда граждан и продолжит диверсифицировать источники поставок с учетом ситуации на мировых рынках. По данным ведомства, в последние месяцы этот вопрос обсуждался на высоком уровне с представителями США, индийская сторона четко обозначила возможные последствия решения о введении санкций не только для двусторонних отношений, но и для международного энергетического рынка. Главной особенностью принятого законопроекта является то, что президент США Дональд Трамп получил право вводить вторичные пошлины исключительно по собственному усмотрению — самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения отдельным странам без согласования с конгрессом.
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нефть, индия, сша, иран, дональд трамп, мид
Нефть, ИНДИЯ, США, ИРАН, Дональд Трамп, МИД
09:58 17.09.2026
 
Индия примет меры для защиты своих торгово-экономических интересов

МИД Индии: страна примет меры для защиты торгово-экономических интересов после санкций США

© flickr.com / patrikmloeffФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© flickr.com / patrikmloeff
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия примет все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов после принятия Конгрессом США закона о санкциях против России и Ирана, заявили в МИД Индии.
"Индийская сторона также ясно заявила о решимости принять все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов. Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий", - говорится в заявлении ведомства.
В МИД подчеркнули, что Индия по-прежнему привержена обеспечению энергетической безопасности своих 1,4 миллиарда граждан и продолжит диверсифицировать источники поставок с учетом ситуации на мировых рынках.
По данным ведомства, в последние месяцы этот вопрос обсуждался на высоком уровне с представителями США, индийская сторона четко обозначила возможные последствия решения о введении санкций не только для двусторонних отношений, но и для международного энергетического рынка.
Главной особенностью принятого законопроекта является то, что президент США Дональд Трамп получил право вводить вторичные пошлины исключительно по собственному усмотрению — самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения отдельным странам без согласования с конгрессом.
 
НефтьИНДИЯСШАИРАНДональд ТрампМИД
 
 
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