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Индонезия подтвердила поставки российской нефти - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Индонезия подтвердила поставки российской нефти
Индонезия подтвердила поставки российской нефти - 17.09.2026, ПРАЙМ
Индонезия подтвердила поставки российской нефти
Индонезия обеспечена нефтью, включая поставки из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия на фоне одобрения палатой... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:47+0300
2026-09-17T21:52+0300
нефть
россия
сша
индонезия
дональд трамп
конгресс сша
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ДЖАКАРТА, 17 сен — ПРАЙМ. Индонезия обеспечена нефтью, включая поставки из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия на фоне одобрения палатой представителей США нового законопроекта против покупателей российских энергоносителей. "Поставки нашей сырой нефти, включая поставки из России, обеспечены", — приводит агентство ANTARA слова министра. При этом Лахадалия не стал раскрывать объемы и сроки поставок российской нефти в рамках второго этапа закупок. "О других технических деталях, касающихся России, я расскажу в подходящее время", - добавил он. Закупки российской нефти ведутся в рамках межправительственного сотрудничества с последующим подключением бизнеса. Собственная нефтедобыча республики остается ниже целевого уровня. По данным министерства, на 8 сентября она составляла около 572 тысяч баррелей в сутки при плане на 2026 год в 610 тысяч баррелей. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России, предусматривающий пошлины до 500% на прямой импорт из РФ и до 100% — на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российских энергоносителей. Документ направлен президенту США Дональду Трампу на подпись. Законопроект оставляет за американским лидером право по собственному усмотрению вводить вторичные пошлины и предоставлять отдельным странам исключения без согласования с конгрессом.
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нефть, россия, сша, индонезия, дональд трамп, конгресс сша
Нефть, РОССИЯ, США, ИНДОНЕЗИЯ, Дональд Трамп, Конгресс США
21:47 17.09.2026 (обновлено: 21:52 17.09.2026)
 
Индонезия подтвердила поставки российской нефти

Индонезия подтвердила поставки российской нефти на фоне угрозы новых санкций

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ДЖАКАРТА, 17 сен — ПРАЙМ. Индонезия обеспечена нефтью, включая поставки из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия на фоне одобрения палатой представителей США нового законопроекта против покупателей российских энергоносителей.
"Поставки нашей сырой нефти, включая поставки из России, обеспечены", — приводит агентство ANTARA слова министра.
При этом Лахадалия не стал раскрывать объемы и сроки поставок российской нефти в рамках второго этапа закупок.
"О других технических деталях, касающихся России, я расскажу в подходящее время", - добавил он.
Закупки российской нефти ведутся в рамках межправительственного сотрудничества с последующим подключением бизнеса.
Собственная нефтедобыча республики остается ниже целевого уровня. По данным министерства, на 8 сентября она составляла около 572 тысяч баррелей в сутки при плане на 2026 год в 610 тысяч баррелей.
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России, предусматривающий пошлины до 500% на прямой импорт из РФ и до 100% — на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российских энергоносителей.
Документ направлен президенту США Дональду Трампу на подпись. Законопроект оставляет за американским лидером право по собственному усмотрению вводить вторичные пошлины и предоставлять отдельным странам исключения без согласования с конгрессом.
 
НефтьРОССИЯСШАИНДОНЕЗИЯДональд ТрампКонгресс США
 
 
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