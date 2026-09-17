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Индонезия подтвердила поставки российской нефти

Индонезия подтвердила поставки российской нефти - 17.09.2026, ПРАЙМ

Индонезия подтвердила поставки российской нефти

Индонезия обеспечена нефтью, включая поставки из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия на фоне одобрения палатой... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:47+0300

2026-09-17T21:47+0300

2026-09-17T21:52+0300

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ДЖАКАРТА, 17 сен — ПРАЙМ. Индонезия обеспечена нефтью, включая поставки из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия на фоне одобрения палатой представителей США нового законопроекта против покупателей российских энергоносителей. "Поставки нашей сырой нефти, включая поставки из России, обеспечены", — приводит агентство ANTARA слова министра. При этом Лахадалия не стал раскрывать объемы и сроки поставок российской нефти в рамках второго этапа закупок. "О других технических деталях, касающихся России, я расскажу в подходящее время", - добавил он. Закупки российской нефти ведутся в рамках межправительственного сотрудничества с последующим подключением бизнеса. Собственная нефтедобыча республики остается ниже целевого уровня. По данным министерства, на 8 сентября она составляла около 572 тысяч баррелей в сутки при плане на 2026 год в 610 тысяч баррелей. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России, предусматривающий пошлины до 500% на прямой импорт из РФ и до 100% — на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российских энергоносителей. Документ направлен президенту США Дональду Трампу на подпись. Законопроект оставляет за американским лидером право по собственному усмотрению вводить вторичные пошлины и предоставлять отдельным странам исключения без согласования с конгрессом.

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нефть, россия, сша, индонезия, дональд трамп, конгресс сша