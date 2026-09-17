Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/iran-873407867.html
Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых
Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых - 17.09.2026, ПРАЙМ
Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых
Иран сосредоточил на своей территории около 7% мировых запасов полезных ископаемых и приглашает государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:41+0300
2026-09-17T21:41+0300
нефть
иран
ближний восток
центральная азия
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873407867.jpg?1789670473
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Иран сосредоточил на своей территории около 7% мировых запасов полезных ископаемых и приглашает государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к совместному инвестированию и освоению месторождений, заявили глава иранской делегации, заместитель директора по геологоразведочным работам Геологической службы и организации геологоразведки Эбрахимали Молабейги. "Примерно 7% от мировых запасов приходится на нашу страну. Иран называют "раем на земле" для геологов, потому что у нас наблюдается самое широкое разнообразие минералов и природных ископаемых... В Иране есть огромный потенциал для инвестиций, и полезные ископаемые - одна из важнейших сфер для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал Молабейги на Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования. Он подчеркнул, что Геологическая служба Ирана входит в десятку ведущих профильных институтов мира и ведет активную международную деятельность, включая составление сейсмических, тектонических и металлогенических карт для стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Иранская сторона особо отметила богатство ресурсной базы республики в сфере редких и стратегических металлов. "У нас есть порядка 47 месторождений, где разрабатываются редкие минералы, а также 81 объект по производству и переработке полезных ископаемых. Перспективные районы по добыче золота, железных руд, свинца, цинка, меди и марганца обладают важностью международного масштаба. В частности, потенциал нашей страны по золоту оценивается в 8,8%", - уточнил представитель Ирана. По его словам, ключевыми целями геологической службы республики на пространстве ШОС являются выявление новых ресурсов, повышение создаваемой добавленной стоимости, развитие научных связей, а также мониторинг опасных геологических процессов - землетрясений, засух и сходов почвы - для предотвращения ущерба экономике и населению.
иран
ближний восток
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, ближний восток, центральная азия, шос
Нефть, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ШОС
21:41 17.09.2026
 
Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых

Иран пригласил страны ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Иран сосредоточил на своей территории около 7% мировых запасов полезных ископаемых и приглашает государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к совместному инвестированию и освоению месторождений, заявили глава иранской делегации, заместитель директора по геологоразведочным работам Геологической службы и организации геологоразведки Эбрахимали Молабейги.
"Примерно 7% от мировых запасов приходится на нашу страну. Иран называют "раем на земле" для геологов, потому что у нас наблюдается самое широкое разнообразие минералов и природных ископаемых... В Иране есть огромный потенциал для инвестиций, и полезные ископаемые - одна из важнейших сфер для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал Молабейги на Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования.
Он подчеркнул, что Геологическая служба Ирана входит в десятку ведущих профильных институтов мира и ведет активную международную деятельность, включая составление сейсмических, тектонических и металлогенических карт для стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
Иранская сторона особо отметила богатство ресурсной базы республики в сфере редких и стратегических металлов.
"У нас есть порядка 47 месторождений, где разрабатываются редкие минералы, а также 81 объект по производству и переработке полезных ископаемых. Перспективные районы по добыче золота, железных руд, свинца, цинка, меди и марганца обладают важностью международного масштаба. В частности, потенциал нашей страны по золоту оценивается в 8,8%", - уточнил представитель Ирана.
По его словам, ключевыми целями геологической службы республики на пространстве ШОС являются выявление новых ресурсов, повышение создаваемой добавленной стоимости, развитие научных связей, а также мониторинг опасных геологических процессов - землетрясений, засух и сходов почвы - для предотвращения ущерба экономике и населению.
 
НефтьИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала