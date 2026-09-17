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Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых

Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых - 17.09.2026, ПРАЙМ

Иран пригласил ШОС к совместному освоению месторождений полезных ископаемых

Иран сосредоточил на своей территории около 7% мировых запасов полезных ископаемых и приглашает государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:41+0300

2026-09-17T21:41+0300

2026-09-17T21:41+0300

нефть

иран

ближний восток

центральная азия

шос

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Иран сосредоточил на своей территории около 7% мировых запасов полезных ископаемых и приглашает государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к совместному инвестированию и освоению месторождений, заявили глава иранской делегации, заместитель директора по геологоразведочным работам Геологической службы и организации геологоразведки Эбрахимали Молабейги. "Примерно 7% от мировых запасов приходится на нашу страну. Иран называют "раем на земле" для геологов, потому что у нас наблюдается самое широкое разнообразие минералов и природных ископаемых... В Иране есть огромный потенциал для инвестиций, и полезные ископаемые - одна из важнейших сфер для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал Молабейги на Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования. Он подчеркнул, что Геологическая служба Ирана входит в десятку ведущих профильных институтов мира и ведет активную международную деятельность, включая составление сейсмических, тектонических и металлогенических карт для стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Иранская сторона особо отметила богатство ресурсной базы республики в сфере редких и стратегических металлов. "У нас есть порядка 47 месторождений, где разрабатываются редкие минералы, а также 81 объект по производству и переработке полезных ископаемых. Перспективные районы по добыче золота, железных руд, свинца, цинка, меди и марганца обладают важностью международного масштаба. В частности, потенциал нашей страны по золоту оценивается в 8,8%", - уточнил представитель Ирана. По его словам, ключевыми целями геологической службы республики на пространстве ШОС являются выявление новых ресурсов, повышение создаваемой добавленной стоимости, развитие научных связей, а также мониторинг опасных геологических процессов - землетрясений, засух и сходов почвы - для предотвращения ущерба экономике и населению.

иран

ближний восток

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нефть, иран, ближний восток, центральная азия, шос