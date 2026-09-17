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"Китай застал всех врасплох": на Западе назвали главный урок войны с Ираном

"Китай застал всех врасплох": на Западе назвали главный урок войны с Ираном - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Китай застал всех врасплох": на Западе назвали главный урок войны с Ираном

Война с Ираном показала, что ранее уязвимый перед нефтяными шоками Китай превратил свою слабость в инструмент геополитического влияния, пишет New York Times. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:17+0300

2026-09-17T17:17+0300

2026-09-17T17:17+0300

энергетика

нефть

китай

иран

запад

опек

мировая экономика

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Война с Ираном показала, что ранее уязвимый перед нефтяными шоками Китай превратил свою слабость в инструмент геополитического влияния, пишет New York Times.Как отмечает издание, Китай накопил огромные нефтяные резервы, построил дополнительные мощности по переработке и инвестировал в уголь и альтернативные источники энергии. В первые месяцы войны страна использовала это преимущество, ограничив поставки авиатоплива, бензина и дизеля соседям, что стало неожиданностью для нефтяной отрасли."Если они почувствуют, что в этой сфере уязвимы меньше, чем сами и многие другие предполагали ранее, это будет глубоким и важным сдвигом в одном из ключевых факторов, определяющих, как Китай принимает решения о своей глобальной стратегии", — заявил бывший старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности США при администрации Джо Байдена Джулиан Гевирц.По данным таможенной статистики, за первые шесть месяцев войны с Ираном Китай сократил закупки нефти на 23% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Другие страны, зависящие от ближневосточной нефти, были вынуждены либо сокращать потребление энергии, либо платить значительно больше."Способность Китая ограничивать импорт нефти застала врасплох почти всех в нефтяной отрасли. И это одна из главных причин, почему цены на нефть выросли далеко не так сильно, как предполагали большинство руководителей энергетических компаний и аналитиков после того, как Иран резко ограничил проход судов через Ормузский пролив", — отметили авторы статьи.Они подчеркнули, что Пекин обладает беспрецедентными позициями на энергетическом рынке благодаря доминирующему положению в производстве солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей."Никто и не подозревал, что Китай обладает такой мощью. В дальнейшем будет очень интересно наблюдать: что Китай сделает с этой вновь обретенной силой?", — отметила старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эрика ДаунсПо ее мнению, Пекин стал ключевым игроком на энергетическом рынке, с которым ОПЕК теперь должна считаться.

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иран

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нефть, китай, иран, запад, опек, мировая экономика