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"Перспективы мрачные": СМИ предупредили о нарастании энергокризиса

"Перспективы мрачные": СМИ предупредили о нарастании энергокризиса - 17.09.2026, ПРАЙМ

"Перспективы мрачные": СМИ предупредили о нарастании энергокризиса

Мировая экономика теряет возможности сдерживать последствия энергетического кризиса: запасы нефти сокращаются, цены остаются высокими, а перебои с поставками на | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:13+0300

2026-09-17T15:13+0300

2026-09-17T15:21+0300

нефть

мировая экономика

ближний восток

сша

персидский залив

эль-ниньо

оэср

мвф

энергетика

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мировая экономика теряет возможности сдерживать последствия энергетического кризиса: запасы нефти сокращаются, цены остаются высокими, а перебои с поставками на Ближнем Востоке усиливают инфляционные риски, сообщает газета New York Times со ссылкой на отраслевых экспертов. "Несмотря на скачки цен на нефть, обострение конфликта на Ближнем Востоке, нехватку топлива и инфляционное давление... Большинство экономик смогли справиться с ситуацией. Но пространство для маневра сужается, а перспективы становятся все более мрачными", - пишет газета. Крупнейший в истории сбой мировых энергетических потоков произошел из-за ближневосточного конфликта, уточняет издание. Но большинству стран до сих пор удавалось избегать наиболее тяжелых последствий благодаря сокращению спроса и использованию нефтяных резервов. Однако возможности такой поддержки сокращаются, выделяет New York Times. Согласно данным управления энергетической информации США, которые приводит газета, запасы нефти в 38 странах ОЭСР упали до минимального уровня за десятилетия. При этом альтернативные маршруты поставок в Персидском заливе сейчас не работают. Последствия кризиса уже распространяются, прежде всего на близлежащие страны. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), также приведенному газетой, экономика Катара в этом году сократится на 8,6%. А экономика Саудовской Аравии во втором квартале уже уменьшилась на 4,8% год к году. По словам американского дипломата и чиновника министерства энергетики Дэвида Голдвина (David Goldwyn), цены на нефть будут находиться в диапазоне 80-100 долларов за баррель как минимум до конца 2027 года, пишет издание. А подорожание топлива и удобрений будет дополнительно увеличивать стоимость продовольствия и транспорта. Эксперты заявляют, что Азиатский банк развития прогнозирует ускорение инфляции в Азии до 5,2% в этом году с 3% годом ранее. В Европе, Великобритании и США она может оставаться на уровне 3,5-4% как минимум до середины следующего года. Рост цен усиливает давление на центробанки в сторону повышения учетных ставок, что может сделать кредиты дороже и замедлить экономику. Помимо энергетического кризиса, давление на мировую экономику оказывают импортные пошлины, рекордные бюджетные дефициты и продовольственные риски. Так, ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила, что связанные с явлением Эль-Ниньо погодные условия могут привести около 50 миллионов человек к острому голоду, отмечает New York Times.

ближний восток

сша

персидский залив

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нефть, мировая экономика, ближний восток, сша, персидский залив, эль-ниньо, оэср, мвф