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Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций
Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций - 17.09.2026, ПРАЙМ
Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:32+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 269,66 пункта. В частности, дешевеют акции "Русагро" (-2%), МТС (-2%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Татнефти" (-1,9%). Дорожают акции "Циана" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,8%). Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. В администрации Белого дома уже прогнозируют, что президент Трамп подпишет закон, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Впрочем, законопроект по сравнению с первоначальной версией претерпел существенные корректировки в пользу более мягкой версии, поэтому, видимо, рынок реагирует на событие не слишком негативно, хотя и позитива в будущем вступлении в силу подобного нормативного документа для российской экономики, особенно для нефтегазовой отрасли, тоже особо нет, добавляет она. В четверг на российском рынке акций могут сохраниться понижательные настроения ввиду попыток развития отката нефтяных котировок и поступившего из-за океана негатива, требующего от участников рынка осмысления, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи выступает зона 2230-2250 пунктов. Учитывая экспирацию фьючерсов на Московской бирже, ждем снижения волатильности в первой половине дня", - заключает он.
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рынок, торги, акции, сша, дональд трамп, линдси грэм, евгений локтюхов, мосбиржа, русагро, мтс
Рынок, Торги, Акции, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Русагро, МТС
Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций
Мосбиржа: рынок акций РФ слабо реагирует на одобрение сенатом США законопроекта о санкциях
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи
к 10.05 мск опускается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 269,66 пункта.
В частности, дешевеют акции "Русагро
" (-2%), МТС
(-2%), "Совкомфлота
" (-1,8%), "Татнефти
" (-1,9%). Дорожают акции "Циана
" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), АФК "Система"
(+0,8%).
Палата представителей США
в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма
(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу
.
В администрации Белого дома уже прогнозируют, что президент Трамп подпишет закон, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Впрочем, законопроект по сравнению с первоначальной версией претерпел существенные корректировки в пользу более мягкой версии, поэтому, видимо, рынок реагирует на событие не слишком негативно, хотя и позитива в будущем вступлении в силу подобного нормативного документа для российской экономики, особенно для нефтегазовой отрасли, тоже особо нет, добавляет она.
В четверг на российском рынке акций могут сохраниться понижательные настроения ввиду попыток развития отката нефтяных котировок и поступившего из-за океана негатива, требующего от участников рынка осмысления, рассуждает Евгений Локтюхов
из ПСБ
.
"Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи выступает зона 2230-2250 пунктов. Учитывая экспирацию фьючерсов на Московской бирже, ждем снижения волатильности в первой половине дня", - заключает он.