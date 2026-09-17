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Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций

Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций - 17.09.2026, ПРАЙМ

Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:32+0300

2026-09-17T10:32+0300

2026-09-17T10:32+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 269,66 пункта. В частности, дешевеют акции "Русагро" (-2%), МТС (-2%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Татнефти" (-1,9%). Дорожают акции "Циана" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,8%). Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. В администрации Белого дома уже прогнозируют, что президент Трамп подпишет закон, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Впрочем, законопроект по сравнению с первоначальной версией претерпел существенные корректировки в пользу более мягкой версии, поэтому, видимо, рынок реагирует на событие не слишком негативно, хотя и позитива в будущем вступлении в силу подобного нормативного документа для российской экономики, особенно для нефтегазовой отрасли, тоже особо нет, добавляет она. В четверг на российском рынке акций могут сохраниться понижательные настроения ввиду попыток развития отката нефтяных котировок и поступившего из-за океана негатива, требующего от участников рынка осмысления, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи выступает зона 2230-2250 пунктов. Учитывая экспирацию фьючерсов на Московской бирже, ждем снижения волатильности в первой половине дня", - заключает он.

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рынок, торги, акции, сша, дональд трамп, линдси грэм, евгений локтюхов, мосбиржа, русагро, мтс