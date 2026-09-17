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Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций
Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций - 17.09.2026, ПРАЙМ
Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:32+0300
2026-09-17T10:32+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 269,66 пункта. В частности, дешевеют акции "Русагро" (-2%), МТС (-2%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Татнефти" (-1,9%). Дорожают акции "Циана" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,8%). Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. В администрации Белого дома уже прогнозируют, что президент Трамп подпишет закон, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Впрочем, законопроект по сравнению с первоначальной версией претерпел существенные корректировки в пользу более мягкой версии, поэтому, видимо, рынок реагирует на событие не слишком негативно, хотя и позитива в будущем вступлении в силу подобного нормативного документа для российской экономики, особенно для нефтегазовой отрасли, тоже особо нет, добавляет она. В четверг на российском рынке акций могут сохраниться понижательные настроения ввиду попыток развития отката нефтяных котировок и поступившего из-за океана негатива, требующего от участников рынка осмысления, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи выступает зона 2230-2250 пунктов. Учитывая экспирацию фьючерсов на Московской бирже, ждем снижения волатильности в первой половине дня", - заключает он.
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рынок, торги, акции, сша, дональд трамп, линдси грэм, евгений локтюхов, мосбиржа, русагро, мтс
Рынок, Торги, Акции, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Русагро, МТС
10:32 17.09.2026
 
Российские акции умеренно снижаются на фоне одобренных США санкций

Мосбиржа: рынок акций РФ слабо реагирует на одобрение сенатом США законопроекта о санкциях

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии умеренно снижается, слабо реагируя на одобрение сенатом США законопроекта о новых санкциях против РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск опускается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 2 269,66 пункта.
В частности, дешевеют акции "Русагро" (-2%), МТС (-2%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Татнефти" (-1,9%). Дорожают акции "Циана" (+0,8%), "Полюса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,8%).
Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.
В администрации Белого дома уже прогнозируют, что президент Трамп подпишет закон, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Впрочем, законопроект по сравнению с первоначальной версией претерпел существенные корректировки в пользу более мягкой версии, поэтому, видимо, рынок реагирует на событие не слишком негативно, хотя и позитива в будущем вступлении в силу подобного нормативного документа для российской экономики, особенно для нефтегазовой отрасли, тоже особо нет, добавляет она.
В четверг на российском рынке акций могут сохраниться понижательные настроения ввиду попыток развития отката нефтяных котировок и поступившего из-за океана негатива, требующего от участников рынка осмысления, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи выступает зона 2230-2250 пунктов. Учитывая экспирацию фьючерсов на Московской бирже, ждем снижения волатильности в первой половине дня", - заключает он.
 
РынокТоргиАкцииСШАДональд ТрампЛиндси ГрэмЕвгений ЛоктюховМосбиржаРусагроМТС
 
 
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