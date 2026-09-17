Нефть выше $100: рынок ждет саммита США и Китая
Reuters: Brent упала до $103,95 после новостей о поставках через Оман, WTI — до $100,66
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в четверг, продлив убытки после сообщений о том, что Саудовская Аравия поставляет дополнительные грузы сырой нефти через Оман, пишет Reuters. Это ослабило опасения по поводу перебоев с поставками, но котировки остались выше 100 долларов из-за рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на Brent снизились на 1,88 долларов (1,8%) до 103,95 доллара за баррель к 06:32 GMT. Американский WTI упал на 1,77 доллара (1,7%) до 100,66 доллара. Оба контракта потеряли около 3 долларов в среду.
"Опасения по поводу ограниченности поставок немного снизились после новостей о том, что Саудовская Аравия будет отправлять грузы через Оман, — сказал Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment. — Ожидания прогресса в снижении напряженности на Ближнем Востоке в преддверии саммита США и Китая на следующей неделе также ограничивают рост цен".
Саудовская Аравия предлагает дополнительные загрузки сырой нефти азиатским нефтепереработчикам через перевозки с корабля на корабль у порта Сохар в Омане, сообщили источники. Это частично смягчает удар по мировым поставкам из-за атак на трубопровод "Восток — Запад". Однако аналитики ожидали, что эти потоки лишь частично компенсируют потери.
Рост потоков через Ормузский пролив "лишь частично компенсирует утраченные экспортные баррели после атак беспилотников, которые закрыли трубопровод", — отметили в Saxo Bank.
Цены выросли до четырехмесячных максимумов в начале недели после сообщений о приостановке загрузок в Янбу и отмене некоторых поставок европейским клиентам. Янбу стал основным экспортным центром Саудовской Аравии после того, как Иран начал блокаду Ормуза в ответ на атаки США и Израиля в конце февраля. До войны через Ормуз проходила пятая часть мировой нефти. Две насосные станции трубопровода "Восток — Запад" были повреждены на прошлой неделе, сроки ремонта неизвестны.
Несмотря на падение цен, опасения по поводу войны сохраняются. Саудовские самолеты наносили удары по Йемену, а хуситы запускали дроны и ракеты по саудовским городам. DBS Bank предполагает, что в базовом сценарии Brent стабилизируется в диапазоне 85–95 долларов. "Однако при продолжении атак в Ормузе и Красном море цены могут взлететь до 120 долларов за баррель, прежде чем нормализоваться до 100 долларов", — сказал Сувро Саркар, глава энергетических исследований DBS Bank.