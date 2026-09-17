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Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов со всеми странами ШОС
Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов со всеми странами ШОС - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов со всеми странами ШОС
Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов на национальные валюты со всеми странами ШОС, чтобы полностью обезопасить взаимную торговлю от санкционного... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:19+0300
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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов на национальные валюты со всеми странами ШОС, чтобы полностью обезопасить взаимную торговлю от санкционного прессинга, заявил в четверг посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Мы удовлетворены проделанной в ЕАЭС работой по переводу взаиморасчетов по торговым операциям на национальные валюты", - заявил Моргулов в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он подчеркнул, что в Россия заинтересована в масштабировании этой практики на все пространство ШОС, чтобы полностью обезопасить взаимную торговлю от санкционного прессинга со стороны недобросовестных конкурентов.
"Россия активно работает над этим, и в 2025 году 98% нашего товарооборота со странами ШОС объемом свыше 400 миллиардов долларов пришлось на платежи в национальных валютах", - указал он.
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россия, рынок, китай, шос, еаэс
РОССИЯ, Рынок, КИТАЙ, ШОС, ЕАЭС
Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов со всеми странами ШОС
Посол Моргулов: Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов на национальные валюты
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Россия заинтересована в переводе взаиморасчетов на национальные валюты со всеми странами ШОС, чтобы полностью обезопасить взаимную торговлю от санкционного прессинга, заявил в четверг посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Мы удовлетворены проделанной в ЕАЭС работой по переводу взаиморасчетов по торговым операциям на национальные валюты", - заявил Моргулов в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он подчеркнул, что в Россия заинтересована в масштабировании этой практики на все пространство ШОС, чтобы полностью обезопасить взаимную торговлю от санкционного прессинга со стороны недобросовестных конкурентов.
"Россия активно работает над этим, и в 2025 году 98% нашего товарооборота со странами ШОС объемом свыше 400 миллиардов долларов пришлось на платежи в национальных валютах", - указал он.