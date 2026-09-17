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Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС

Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС

Россия видит огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран ЕАЭС и ШОС, заявил в... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:38+0300

2026-09-17T09:38+0300

2026-09-17T10:12+0300

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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Россия видит огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран ЕАЭС и ШОС, заявил в четверг посол РФ в Китае Игорь Моргулов. "Видим огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран союза и ШОС", - заявил Моргулов в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества". По его словам, "приоритетом в стыковке логистических проектов считаем сопряжение информационных инфраструктур, переход к единым стандартам электронного документооборота и товарооборота, обмен данными о грузоперевозках, создание общих цифровых платформ". "Все это позволит существенно ускорить и упростить доставку товаров", - добавил дипломат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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