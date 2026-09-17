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Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС
Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС
Россия видит огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран ЕАЭС и ШОС, заявил в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:38+0300
2026-09-17T09:38+0300
2026-09-17T10:12+0300
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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Россия видит огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран ЕАЭС и ШОС, заявил в четверг посол РФ в Китае Игорь Моргулов. "Видим огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран союза и ШОС", - заявил Моргулов в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества". По его словам, "приоритетом в стыковке логистических проектов считаем сопряжение информационных инфраструктур, переход к единым стандартам электронного документооборота и товарооборота, обмен данными о грузоперевозках, создание общих цифровых платформ". "Все это позволит существенно ускорить и упростить доставку товаров", - добавил дипломат.
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россия, бизнес, китай, шос, еаэс
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, ШОС, ЕАЭС
Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС
Посол Моргулов: Россия видит потенциал синхронизации транспортных коридоров ЕАЭС и ШОС
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Россия видит огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран ЕАЭС и ШОС, заявил в четверг посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Видим огромный потенциал синхронизации работы по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территории стран союза и ШОС", - заявил Моргулов в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
По его словам, "приоритетом в стыковке логистических проектов считаем сопряжение информационных инфраструктур, переход к единым стандартам электронного документооборота и товарооборота, обмен данными о грузоперевозках, создание общих цифровых платформ".
"Все это позволит существенно ускорить и упростить доставку товаров", - добавил дипломат.