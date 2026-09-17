https://1prime.ru/20260917/rossija-873395730.html

Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза

Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза

Россия в первом полугодии нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза, обогнав Казахстан, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:53+0300

2026-09-17T16:53+0300

2026-09-17T16:53+0300

бизнес

россия

киргизия

казахстан

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873395730.jpg?1789653212

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза, обогнав Казахстан, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, суммарно за январь-июнь этого года республика импортировала из РФ средств для укладки и ухода за волосами на 6,4 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге Россия заняла первое место среди тех стран, которые поставляют такую продукцию в Киргизию, сместив на вторую строчку Казахстан с 5,3 миллионами долларов (рост в 1,6 раза). Еще в топ-5 вошли Южная Корея (1,7 миллиона долларов), ОАЭ (1,1 миллиона) и Нидерланды (1,02 миллиона). Всего за полугодие киргизские компании импортировали из-за рубежа шампуней, средств для укладки волос и так далее на 18,3 миллиона долларов - в полтора раза больше, чем за первое полугодие 2025 года.

киргизия

казахстан

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, киргизия, казахстан, южная корея