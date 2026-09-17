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Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза
Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза
Россия в первом полугодии нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза, обогнав Казахстан, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:53+0300
2026-09-17T16:53+0300
бизнес
россия
киргизия
казахстан
южная корея
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза, обогнав Казахстан, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Так, суммарно за январь-июнь этого года республика импортировала из РФ средств для укладки и ухода за волосами на 6,4 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге Россия заняла первое место среди тех стран, которые поставляют такую продукцию в Киргизию, сместив на вторую строчку Казахстан с 5,3 миллионами долларов (рост в 1,6 раза). Еще в топ-5 вошли Южная Корея (1,7 миллиона долларов), ОАЭ (1,1 миллиона) и Нидерланды (1,02 миллиона). Всего за полугодие киргизские компании импортировали из-за рубежа шампуней, средств для укладки волос и так далее на 18,3 миллиона долларов - в полтора раза больше, чем за первое полугодие 2025 года.
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бизнес, россия, киргизия, казахстан, южная корея
Бизнес, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
16:53 17.09.2026
 
Россия нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза

Россия в первом полугодии нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии нарастила поставки средств для волос в Киргизию в 2,5 раза, обогнав Казахстан, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Так, суммарно за январь-июнь этого года республика импортировала из РФ средств для укладки и ухода за волосами на 6,4 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В итоге Россия заняла первое место среди тех стран, которые поставляют такую продукцию в Киргизию, сместив на вторую строчку Казахстан с 5,3 миллионами долларов (рост в 1,6 раза). Еще в топ-5 вошли Южная Корея (1,7 миллиона долларов), ОАЭ (1,1 миллиона) и Нидерланды (1,02 миллиона).
Всего за полугодие киргизские компании импортировали из-за рубежа шампуней, средств для укладки волос и так далее на 18,3 миллиона долларов - в полтора раза больше, чем за первое полугодие 2025 года.
 
БизнесРОССИЯКИРГИЗИЯКАЗАХСТАНЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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