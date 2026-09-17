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Россия за полгода поставила в Киргизию легковушек на 15 миллионов долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Россия за полгода поставила в Киргизию легковушек на 15 миллионов долларов
Россия за полгода поставила в Киргизию легковушек на 15 миллионов долларов - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия за полгода поставила в Киргизию легковушек на 15 миллионов долларов
Суммарный импорт Киргизией легковых автомобилей за январь-июнь этого года составил 15,01 миллиона долларов, свидетельствуют данные киргизской статслужбы,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:15+0300
2026-09-17T18:24+0300
бизнес
мировая экономика
китай
киргизия
южная корея
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Суммарный импорт Киргизией легковых автомобилей за январь-июнь этого года составил 15,01 миллиона долларов, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Всего за полугодие республика закупила легковушек на 680,02 миллиона долларов. В пятерку главных поставщиков вошли Китай (392,4 миллиона долларов), Южная Корея (140,5 миллиона), США (почти 40 миллионов), Япония (26,3 миллиона) и Германия (25,9 миллиона). Россия расположилась на шестом месте. Киргизия также закупала у России спецтранспорт - на 747 тысяч долларов, транспорт для перевозки 10 и более людей - на 395,9 тысячи, кузова для автомобилей - на 336,8 тысячи, грузовые автомобили - на 331,6 тысячи, а также тракторы и тягачи - на 118,4 тысячи долларов. Кроме того, Россия поставляла в Киргизию шины - на 1,1 миллиона долларов. Больше их прибывало только из Китая - на 28,1 миллиона.
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бизнес, мировая экономика, китай, киргизия, южная корея
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
18:15 17.09.2026 (обновлено: 18:24 17.09.2026)
 
Россия за полгода поставила в Киргизию легковушек на 15 миллионов долларов

Киргизия за январь-июнь импортировала из России легковушек на 15,01 миллиона долларов

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Суммарный импорт Киргизией легковых автомобилей за январь-июнь этого года составил 15,01 миллиона долларов, свидетельствуют данные киргизской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Всего за полугодие республика закупила легковушек на 680,02 миллиона долларов. В пятерку главных поставщиков вошли Китай (392,4 миллиона долларов), Южная Корея (140,5 миллиона), США (почти 40 миллионов), Япония (26,3 миллиона) и Германия (25,9 миллиона). Россия расположилась на шестом месте.
Киргизия также закупала у России спецтранспорт - на 747 тысяч долларов, транспорт для перевозки 10 и более людей - на 395,9 тысячи, кузова для автомобилей - на 336,8 тысячи, грузовые автомобили - на 331,6 тысячи, а также тракторы и тягачи - на 118,4 тысячи долларов.
Кроме того, Россия поставляла в Киргизию шины - на 1,1 миллиона долларов. Больше их прибывало только из Китая - на 28,1 миллиона.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙКИРГИЗИЯЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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