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Рынок акций России снижается на фоне угроз новых санкций США

Рынок акций России снижается на фоне угроз новых санкций США - 17.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций России снижается на фоне угроз новых санкций США

Российский рынок акций снижается почти на 1,5% днем четверга на фоне угроз новых санкций со стороны США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:41+0300

2026-09-17T15:41+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается почти на 1,5% днем четверга на фоне угроз новых санкций со стороны США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 1,2%, до 2257,46 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 3,33%, до 102,31 доллара за баррель. Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. "Давление на рынок оказало одобрение палатой представителей США законопроекта, дающего возможность президенту США расширить санкции против России... Законопроект предусматривает пошлины на товары из РФ до 500%, а также на товары из стран крупнейших импортеров российских нефти и газа - до 100%", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам" Важно отметить, что президент США имеет право не выполнять положения документа, если это будет необходимо для защиты американских национальных интересов, добавила она. "Фондовый рынок отреагировал падением более чем на 1,5% на принятие нового закона, хотя, отметим, что закон еще не подписан президентом США, у которого еще остается право вето, и никакие санкции пока не введены. Основными драйверами падения рынка стали акции нефтяных компаний, в первую очередь "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла", потерявшие с утра 2-2,5% стоимости. Меньше других акций снижаются обыкновенные акции "Татнефти" и "префы" "Транснефти", чьи доходы и прибыль напрямую не зависят от конъюнктуры мирового нефтяного рынка", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Несмотря на то, что напрямую принятый закон о санкциях на российскую экономику сильного влияния не окажет, инвесторы распродают нефтяные акции просто из-за выросшей неопределенности и обострившихся геополитических рисков для фондового рынка, добавил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Самолета" (+3,92%), "Мечела" (обыкновенные акции растут на 3,2%, префы - на 1,87%), "Московского кредитного банка" (+0,7%), "Генетико" (+0,41%). В лидерах снижения - акции МТС (-4,65%), "Ленты" (-4,1%), "Эн+ Групп" (-3,42%), "Русагро" (-3,38%), "Юнипро" (-3,18%). "В лидерах падения сегодня вновь акции МТС. Инвесторы продолжают негативную реакцию на новую дивидендную политику компании, согласно которой, на выплату акционерам в течение следующих двух лет будет направляться до 20% годовой OIBDA компании, но не менее 70 миллиардов рублей в год", - отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Лукойл" (-1,62%) снижается вместе с нефтяным сектором на фоне падения стоимости Brent ниже 105 долларов. Дополнительную осторожность инвесторов вызывает сохраняющаяся неопределенность вокруг внешних ограничений для российского нефтяного экспорта", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Прогнозы Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2230-2290 пунктов. "Рабочий диапазон индекса Мосбиржи на ближайшие 2-3 сессии - 2230-2290 пунктов. Верхнюю границу способны сдвинуть стабилизация Brent выше 105 долларов и подтверждение готовности сторон к энергетическому перемирию на украинском треке", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Нижнюю - подписание законопроекта о новых санкциях США и дальнейший рост доходностей на глобальном долговом рынке после решения ФРС, заключил он.

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рынок, торги, сша, владимир чернов, линдси грэм, дональд трамп, мосбиржа, лукойл, мтс