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ШОС хотела бы изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле

ШОС хотела бы изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле - 17.09.2026, ПРАЙМ

ШОС хотела бы изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле

Шанхайской организации сотрудничества было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров в международной торговле, которые вводятся под предлогом... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T09:26+0300

2026-09-17T09:26+0300

2026-09-17T09:26+0300

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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Шанхайской организации сотрудничества было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров в международной торговле, которые вводятся под предлогом борьбы с изменением климата, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "В последние годы наблюдается отчетливая тенденция, что вопросы окружающей среды, борьбы с изменением климата все активнее включаются в экономическую повестку двух наших объединений", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества". Он отметил, что "в ЕАЭС прорабатывают механизмы, направленные на снижение рисков использования охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата как оправдание введения барьеров в международной торговле". "Полагаем, что ШОС было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров как внутри интеграционного объединения, так и в торговле с третьими странами", - добавил генсек. Вместе с тем он отметил настрой организации на поиск новых форматов взаимодействия по линии ШОС-АСЕАН-ЕАЭС, а также с другими региональными объединениями и государствами. "В сфере бизнеса можно было бы рассмотреть вопрос создания регулярной площадки для прямого диалога между бизнесами двух объединений, бизнес-кругами двух объединений, проведение совместных бизнес-форумов, отраслевых выставок, презентаций инвестиционных проектов", - добавил Ермекбаев. Он подчеркнул, что ШОС и секретариат готовы укреплять контакты с ЕАЭС, Евразийской экономической комиссией, наполнять взаимодействие практическими делами.

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мировая экономика, россия, шос, еаэс, евразийская экономическая комиссия