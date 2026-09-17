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ШОС хотела бы изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле
ШОС хотела бы изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле - 17.09.2026, ПРАЙМ
ШОС хотела бы изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле
Шанхайской организации сотрудничества было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров в международной торговле, которые вводятся под предлогом... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:26+0300
2026-09-17T09:26+0300
2026-09-17T09:26+0300
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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Шанхайской организации сотрудничества было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров в международной торговле, которые вводятся под предлогом борьбы с изменением климата, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"В последние годы наблюдается отчетливая тенденция, что вопросы окружающей среды, борьбы с изменением климата все активнее включаются в экономическую повестку двух наших объединений", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он отметил, что "в ЕАЭС прорабатывают механизмы, направленные на снижение рисков использования охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата как оправдание введения барьеров в международной торговле".
"Полагаем, что ШОС было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров как внутри интеграционного объединения, так и в торговле с третьими странами", - добавил генсек.
Вместе с тем он отметил настрой организации на поиск новых форматов взаимодействия по линии ШОС-АСЕАН-ЕАЭС, а также с другими региональными объединениями и государствами.
"В сфере бизнеса можно было бы рассмотреть вопрос создания регулярной площадки для прямого диалога между бизнесами двух объединений, бизнес-кругами двух объединений, проведение совместных бизнес-форумов, отраслевых выставок, презентаций инвестиционных проектов", - добавил Ермекбаев.
Он подчеркнул, что ШОС и секретариат готовы укреплять контакты с ЕАЭС, Евразийской экономической комиссией, наполнять взаимодействие практическими делами.
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мировая экономика, россия, шос, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Мировая экономика, РОССИЯ, ШОС, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
ШОС хотела бы изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле
Ермекбаев: ШОС хочет изучить опыт ЕАЭС по устранению барьеров в торговле
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Шанхайской организации сотрудничества было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров в международной торговле, которые вводятся под предлогом борьбы с изменением климата, заявил в четверг генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"В последние годы наблюдается отчетливая тенденция, что вопросы окружающей среды, борьбы с изменением климата все активнее включаются в экономическую повестку двух наших объединений", - заявил Ермекбаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он отметил, что "в ЕАЭС прорабатывают механизмы, направленные на снижение рисков использования охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата как оправдание введения барьеров в международной торговле".
"Полагаем, что ШОС было бы интересно изучить опыт ЕАЭС по устранению таких барьеров как внутри интеграционного объединения, так и в торговле с третьими странами", - добавил генсек.
Вместе с тем он отметил настрой организации на поиск новых форматов взаимодействия по линии ШОС-АСЕАН-ЕАЭС, а также с другими региональными объединениями и государствами.
"В сфере бизнеса можно было бы рассмотреть вопрос создания регулярной площадки для прямого диалога между бизнесами двух объединений, бизнес-кругами двух объединений, проведение совместных бизнес-форумов, отраслевых выставок, презентаций инвестиционных проектов", - добавил Ермекбаев.
Он подчеркнул, что ШОС и секретариат готовы укреплять контакты с ЕАЭС, Евразийской экономической комиссией, наполнять взаимодействие практическими делами.