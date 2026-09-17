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Цены на бензин в США могут совершить новый резкий скачок, пишут СМИ

Цены на бензин в США могут совершить новый резкий скачок, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ

Цены на бензин в США могут совершить новый резкий скачок, пишут СМИ

Цены на бензин в США в ближайшее время могу совершить новый резкий скачок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг газета Washington Post,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:19+0300

2026-09-17T20:19+0300

2026-09-17T20:23+0300

нефть

мировая экономика

сша

ормузский пролив

ближний восток

дональд трамп

washington post

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Цены на бензин в США в ближайшее время могу совершить новый резкий скачок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг газета Washington Post, ссылаясь на оценки экспертов в топливной отрасли. "Как считают аналитики, цены на бензин близки к новому скачку - при том, что самое худшее еще впереди. Эти прогнозы относительно экономических последствий периода после ноябрьских промежуточных выборов контрастируют с оптимистичными заявлениями администрации Трампа", - говорится в материале. Одной из причин сложившейся ситуации назван подрыв нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, который считается основной альтернативой поставкам топлива через Ормузский пролив. Ранее власти королевства сообщили, что прокачка нефти по нему приостановлена после нескольких ударов БПЛА, запущенных из Ирака. Министр энергетики США Крис Райт во вторник выразил уверенность в том, что нефтепровод будет восстановлен в течение нескольких дней. "Однако аналитики, изучившие фотографии поврежденного трубопровода, предполагают, что приостановка будет гораздо более продолжительной. Вероятнее всего, это приведет к высоким ценам на бензин для потребителей гораздо позже промежуточных выборов. При этом специалисты ожидают, что через Ормузский пролив будет поставляться гораздо меньше топлива, чем говорит администрация Трампа", - отмечается в тексте. В частности, консультант по защите и ремонту нефтяной инфраструктуры Эндрю Липоу заявил, что на снимках "видны серьезные повреждения", устранение которых займет один или два месяца. "Придется заменить трубопроводы, клапаны и все электрооборудование. И это не то, что можно запросто купить в магазине", - сказал он. В свою очередь, руководитель отдела анализа рынка нефтепродуктов компании GasBuddy Патрик Де Хаан предположил, что рост цен может начаться уже в самое ближайшее время. "В ближайшие 48 часов ожидается резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо, причем сильнее всего это ощутят жители внутренних районов страны", - предупредил эксперт. В среду стало известно, что средняя стоимость галлона (около 3,8 литра) дизельного топлива в США поднялась до 6,4 доллара и обновила антирекорды вторую неделю подряд. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что к повышению цен на дизельное топливо в США ведет украинский конфликт. Американский лидер заверил, что США тяжело работают над урегулированием и ситуация скоро разрешится.

сша

ормузский пролив

ближний восток

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нефть, мировая экономика, сша, ормузский пролив, ближний восток, дональд трамп, washington post