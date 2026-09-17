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Европейский суд зарегистрировал иски от ЦБ и Альфа-банка

Европейский суд зарегистрировал иски от ЦБ и Альфа-банка - 17.09.2026, ПРАЙМ

Европейский суд зарегистрировал иски от ЦБ и Альфа-банка

Европейский суд общей юрисдикции зарегистрировал иски от Центрального банка России и Альфа-банка, свидетельствуют данные реестра инстанции. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:08+0300

2026-09-17T16:08+0300

2026-09-17T16:08+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Европейский суд общей юрисдикции зарегистрировал иски от Центрального банка России и Альфа-банка, свидетельствуют данные реестра инстанции. Согласно опубликованным сведениям, иск от Альфа-банка был зарегистрирован 14 сентября, делу присвоен номер T-611/26. Иск от ЦБ РФ - от 15 сентября, дело проходит под номером T-613/26. Содержание исков не приводится.

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