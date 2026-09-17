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ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег
ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег - 17.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег
Центральный банк Турции станет ссужать коммерческим банкам больше денег, реагируя на последние события на финансовых рынках, которые могут свидетельствовать о... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:35+0300
2026-09-17T10:35+0300
2026-09-17T10:35+0300
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центральные банки
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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции станет ссужать коммерческим банкам больше денег, реагируя на последние события на финансовых рынках, которые могут свидетельствовать о проблемах с ликвидностью, следует из сообщения регулятора.
"Объем финансирования, предоставляемого посредством еженедельных аукционов репо, будет увеличен, лимиты заимствований банков будут обновлены, а ставки дисконта по обеспечению снижены", - говорится заявлении ЦБ.
В среду фондовый индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. При этом продажи усилились после заявления одной из инвесткомпаний о невозможности некоторых ее фондов и фондов выполнить заявки на погашение паев. Власти Турции начали расследование в отношении манипуляций на рынке.
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банки, финансы, турция, центральные банки, центральный банк, borsa istanbul
Банки, Финансы, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк, Borsa Istanbul
ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег
ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег на фоне событий на рынках
АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции станет ссужать коммерческим банкам больше денег, реагируя на последние события на финансовых рынках, которые могут свидетельствовать о проблемах с ликвидностью, следует из сообщения регулятора.
"Объем финансирования, предоставляемого посредством еженедельных аукционов репо, будет увеличен, лимиты заимствований банков будут обновлены, а ставки дисконта по обеспечению снижены", - говорится заявлении ЦБ.
В среду фондовый индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. При этом продажи усилились после заявления одной из инвесткомпаний о невозможности некоторых ее фондов и фондов выполнить заявки на погашение паев. Власти Турции начали расследование в отношении манипуляций на рынке.