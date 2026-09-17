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ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег

ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег - 17.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ Турции будет ссужать коммерческим банкам больше денег

Центральный банк Турции станет ссужать коммерческим банкам больше денег, реагируя на последние события на финансовых рынках, которые могут свидетельствовать о... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:35+0300

2026-09-17T10:35+0300

2026-09-17T10:35+0300

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АНКАРА, 17 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции станет ссужать коммерческим банкам больше денег, реагируя на последние события на финансовых рынках, которые могут свидетельствовать о проблемах с ликвидностью, следует из сообщения регулятора. "Объем финансирования, предоставляемого посредством еженедельных аукционов репо, будет увеличен, лимиты заимствований банков будут обновлены, а ставки дисконта по обеспечению снижены", - говорится заявлении ЦБ. В среду фондовый индекс Borsa Istanbul 100 снижался более чем на 5%, а инвесторы вывели из инвестиционных фондов около 55 миллиардов лир. При этом продажи усилились после заявления одной из инвесткомпаний о невозможности некоторых ее фондов и фондов выполнить заявки на погашение паев. Власти Турции начали расследование в отношении манипуляций на рынке.

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