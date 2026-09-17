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Мировые цены на нефть снижаются в пределах 3,5%

Мировые цены на нефть снижаются в пределах 3,5% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются в пределах 3,5%

Мировые цены на нефть снижаются в пределах 3,5% в четверг днем на ослаблении опасений за предложение, следует из данных торгов и комментариев аналитика. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T16:11+0300

2026-09-17T16:11+0300

2026-09-17T16:11+0300

нефть

рынок

саудовская аравия

ближний восток

ормузский пролив

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пределах 3,5% в четверг днем на ослаблении опасений за предложение, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 15.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,21% относительно предыдущего закрытия - до 102,43 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,36%, до 100,04 доллара за баррель. Инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней планирует восстановить примерно половину пропускной способности поврежденного ранее нефтепровода "Восток - Запад". Это, по словам аналитиков, ослабило опасения инвесторов относительно поставок из Саудовской Аравии, что и привело к снижению нефтяных котировок. "Частичное возобновление работы нефтепровода "Восток - Запад" и поставки саудовской нефти через Ормузский пролив с перегрузкой с судна на судно в краткосрочной перспективе оказывают понижательное давление на цены на нефть", - цитирует Блумберг главного аналитика компании A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). В то же время, по словам эксперта, пусть цены на нефть и снижаются, фундаментальные риски, связанные с нехваткой предложения, никуда не исчезли.

саудовская аравия

ближний восток

ормузский пролив

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нефть, рынок, саудовская аравия, ближний восток, ормузский пролив