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Представители BYD и Xiaomi могут сопровождать Си Цзиньпина в США
Представители BYD и Xiaomi могут сопровождать Си Цзиньпина в США - 17.09.2026, ПРАЙМ
Представители BYD и Xiaomi могут сопровождать Си Цзиньпина в США
Представители китайских компаний BYD и Xiaomi, вероятно, будут сопровождать председателя КНР Си Цзиньпина во время его поездки в США на следующей неделе,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:20+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Представители китайских компаний BYD и Xiaomi, вероятно, будут сопровождать председателя КНР Си Цзиньпина во время его поездки в США на следующей неделе, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Ранее телеканал CNN сообщал, что руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина. "Представители некоторых наиболее известных китайских компаний - включая производителя электромобилей BYD и гиганта в сфере интеллектуального производства Xiaomi - вероятно, будут сопровождать председателя КНР Си Цзиньпина во время его поездки в США на следующей неделе", - говорится в публикации. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого президент США Дональд Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
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нефть, китай, кнр, сша, си цзиньпин, дональд трамп, byd, xiaomi, south china morning post
Нефть, КИТАЙ, КНР, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, BYD, Xiaomi, South China Morning Post
Представители BYD и Xiaomi могут сопровождать Си Цзиньпина в США
SCMP: Представители BYD и Xiaomi могут поехать с Си Цзиньпином в США