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Представители BYD и Xiaomi могут сопровождать Си Цзиньпина в США

Представители BYD и Xiaomi могут сопровождать Си Цзиньпина в США - 17.09.2026, ПРАЙМ

Представители BYD и Xiaomi могут сопровождать Си Цзиньпина в США

Представители китайских компаний BYD и Xiaomi, вероятно, будут сопровождать председателя КНР Си Цзиньпина во время его поездки в США на следующей неделе,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:20+0300

2026-09-17T10:20+0300

2026-09-17T10:23+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Представители китайских компаний BYD и Xiaomi, вероятно, будут сопровождать председателя КНР Си Цзиньпина во время его поездки в США на следующей неделе, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Ранее телеканал CNN сообщал, что руководители крупнейших американских технологических компаний, включая разработчиков ИИ, могут отправиться в Вашингтон во время визита туда лидера КНР Си Цзиньпина. "Представители некоторых наиболее известных китайских компаний - включая производителя электромобилей BYD и гиганта в сфере интеллектуального производства Xiaomi - вероятно, будут сопровождать председателя КНР Си Цзиньпина во время его поездки в США на следующей неделе", - говорится в публикации. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого президент США Дональд Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.

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нефть, китай, кнр, сша, си цзиньпин, дональд трамп, byd, xiaomi, south china morning post