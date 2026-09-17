Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/uroven-873382432.html
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:56+0300
2026-09-17T10:56+0300
мировая экономика
еаэс
шос
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873382432.jpg?1789631810
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "За годы функционирования союза государства ЕАЭС сформировали устойчивую агропродовольственную систему, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 30,8%, экспорт сельхозтоваров и продовольствия вырос почти в два раза, уровень самообеспеченности союза продовольствием достиг 93,5%", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества". Он сообщил, что на государства ШОС приходится более 30% внешней торговли ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а по итогам 2025 года взаимная торговля сельхозпродукцией и продовольствием превысила 22 миллиарда долларов. "Наши страны сталкиваются с общими вызовами: изменением климата, необходимостью повышения урожайности и эффективности использования ресурсов, внедрением современных технологий и обеспечением устойчивости цепочек поставок, поэтому перспективным направлением считаем технологическую кооперацию и цифровизацию АПК, совместные инвестиционные проекты, развитие продовольственной логистики", - добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, еаэс, шос, евразийская экономическая комиссия
Мировая экономика, ЕАЭС, ШОС, Евразийская экономическая комиссия
10:56 17.09.2026
 
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%

Сагинтаев: уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"За годы функционирования союза государства ЕАЭС сформировали устойчивую агропродовольственную систему, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 30,8%, экспорт сельхозтоваров и продовольствия вырос почти в два раза, уровень самообеспеченности союза продовольствием достиг 93,5%", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он сообщил, что на государства ШОС приходится более 30% внешней торговли ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а по итогам 2025 года взаимная торговля сельхозпродукцией и продовольствием превысила 22 миллиарда долларов.
"Наши страны сталкиваются с общими вызовами: изменением климата, необходимостью повышения урожайности и эффективности использования ресурсов, внедрением современных технологий и обеспечением устойчивости цепочек поставок, поэтому перспективным направлением считаем технологическую кооперацию и цифровизацию АПК, совместные инвестиционные проекты, развитие продовольственной логистики", - добавил он.
 
Мировая экономикаЕАЭСШОСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала