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Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%

Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5% - 17.09.2026, ПРАЙМ

Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%

Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:56+0300

2026-09-17T10:56+0300

2026-09-17T10:56+0300

мировая экономика

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евразийская экономическая комиссия

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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "За годы функционирования союза государства ЕАЭС сформировали устойчивую агропродовольственную систему, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 30,8%, экспорт сельхозтоваров и продовольствия вырос почти в два раза, уровень самообеспеченности союза продовольствием достиг 93,5%", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества". Он сообщил, что на государства ШОС приходится более 30% внешней торговли ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а по итогам 2025 года взаимная торговля сельхозпродукцией и продовольствием превысила 22 миллиарда долларов. "Наши страны сталкиваются с общими вызовами: изменением климата, необходимостью повышения урожайности и эффективности использования ресурсов, внедрением современных технологий и обеспечением устойчивости цепочек поставок, поэтому перспективным направлением считаем технологическую кооперацию и цифровизацию АПК, совместные инвестиционные проекты, развитие продовольственной логистики", - добавил он.

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мировая экономика, еаэс, шос, евразийская экономическая комиссия