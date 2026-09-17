https://1prime.ru/20260917/uroven-873382432.html
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:56+0300
2026-09-17T10:56+0300
2026-09-17T10:56+0300
мировая экономика
еаэс
шос
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873382432.jpg?1789631810
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"За годы функционирования союза государства ЕАЭС сформировали устойчивую агропродовольственную систему, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 30,8%, экспорт сельхозтоваров и продовольствия вырос почти в два раза, уровень самообеспеченности союза продовольствием достиг 93,5%", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он сообщил, что на государства ШОС приходится более 30% внешней торговли ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а по итогам 2025 года взаимная торговля сельхозпродукцией и продовольствием превысила 22 миллиарда долларов.
"Наши страны сталкиваются с общими вызовами: изменением климата, необходимостью повышения урожайности и эффективности использования ресурсов, внедрением современных технологий и обеспечением устойчивости цепочек поставок, поэтому перспективным направлением считаем технологическую кооперацию и цифровизацию АПК, совместные инвестиционные проекты, развитие продовольственной логистики", - добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, еаэс, шос, евразийская экономическая комиссия
Мировая экономика, ЕАЭС, ШОС, Евразийская экономическая комиссия
Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%
Сагинтаев: уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%, заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"За годы функционирования союза государства ЕАЭС сформировали устойчивую агропродовольственную систему, производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 30,8%, экспорт сельхозтоваров и продовольствия вырос почти в два раза, уровень самообеспеченности союза продовольствием достиг 93,5%", - заявил Сагинтаев в рамках круглого стола "ЕАЭС-ШОС: активизация экономического сотрудничества".
Он сообщил, что на государства ШОС приходится более 30% внешней торговли ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, а по итогам 2025 года взаимная торговля сельхозпродукцией и продовольствием превысила 22 миллиарда долларов.
"Наши страны сталкиваются с общими вызовами: изменением климата, необходимостью повышения урожайности и эффективности использования ресурсов, внедрением современных технологий и обеспечением устойчивости цепочек поставок, поэтому перспективным направлением считаем технологическую кооперацию и цифровизацию АПК, совместные инвестиционные проекты, развитие продовольственной логистики", - добавил он.