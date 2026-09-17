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Путин раскрыл, какую цену на нефть власти закладывают в предстоящий бюджет - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Путин раскрыл, какую цену на нефть власти закладывают в предстоящий бюджет
Путин раскрыл, какую цену на нефть власти закладывают в предстоящий бюджет - 17.09.2026, ПРАЙМ
Путин раскрыл, какую цену на нефть власти закладывают в предстоящий бюджет
Российские власти закладывают в предстоящий бюджет цену на нефть в районе "сверхконсервативных" 50 долларов за баррель, заявил президент России Владимир Путин. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:11+0300
2026-09-17T21:19+0300
нефть
владимир путин
антон силуанов
фнб
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские власти закладывают в предстоящий бюджет цену на нефть в районе "сверхконсервативных" 50 долларов за баррель, заявил президент России Владимир Путин. Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале сентября сообщил, что российские власти для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются. "Это при очень консервативной оценке цены на нефть – как мы уже и решили раньше, как договаривались, прогнозируем ее порядка 50 долларов за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Согласно федеральному бюджету России на 2026 год, базовая цена на нефть заложена на уровне 59 долларов за баррель. Этот уровень в настоящее время используется для расчета нефтегазовых доходов по бюджетному правилу.
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нефть, владимир путин, антон силуанов, фнб
Нефть, Владимир Путин, Антон Силуанов, ФНБ
21:11 17.09.2026 (обновлено: 21:19 17.09.2026)
 
Путин раскрыл, какую цену на нефть власти закладывают в предстоящий бюджет

Путин: власти закладывают в бюджет цену на нефть около 50 долларов за баррель

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские власти закладывают в предстоящий бюджет цену на нефть в районе "сверхконсервативных" 50 долларов за баррель, заявил президент России Владимир Путин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале сентября сообщил, что российские власти для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются.
"Это при очень консервативной оценке цены на нефть – как мы уже и решили раньше, как договаривались, прогнозируем ее порядка 50 долларов за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Согласно федеральному бюджету России на 2026 год, базовая цена на нефть заложена на уровне 59 долларов за баррель. Этот уровень в настоящее время используется для расчета нефтегазовых доходов по бюджетному правилу.
 
НефтьВладимир ПутинАнтон СилуановФНБ
 
 
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