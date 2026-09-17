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Казахстанские военные разминируют участок в Каспийском море

Казахстанские военные разминируют участок в Каспийском море - 17.09.2026, ПРАЙМ

Казахстанские военные разминируют участок в Каспийском море

Казахстанские военные проведут разминирование участка в Каспийском море для прокладки подводных нефтяных трубопроводов, следует из проекта закона "О внесении... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T07:43+0300

2026-09-17T07:43+0300

2026-09-17T07:43+0300

газ

нефть

каспийское море

казахстан

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АСТАНА, 17 сен - ПРАЙМ. Казахстанские военные проведут разминирование участка в Каспийском море для прокладки подводных нефтяных трубопроводов, следует из проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан". Новый налоговый кодекс начал действовать в Казахстане с 1 января. Поправки в него находятся на общественном обсуждении до 25 сентября. Ожидается, что основная часть вступит в силу 1 января 2027 года, после того, как их утвердит парламент. "Министерством обороны Республики Казахстан будут проводиться работы по разминированию района №200 казахстанского сектора Каспийского моря, через который будут проходить трассы проектируемых подводных нефте-трубопроводов инвестиционного проекта "Каламкас-море и Хазар", - говорится в предлагаемой редакции закона. Авторы проекта поясняют, что в мае 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством обороны, министерством энергетики и компанией Kalamkas-Khazar Operating. В соответствии с документом, для проведения работ по разминированию компания приобретет и передаст в собственность министерства обороны необходимое специальное оборудование. Отмечается, что проведение министерством обороны подводных поисково-розыскных и взрывотехнических работ не приводит к возникновению у Kalamkas-Khazar Operating дохода для целей исчисления корпоративного подоходного налога и альтернативного налога на недропользование. "Каламкас-море" и "Хазар" - это крупный нефтегазовый проект Казахстана на шельфе Каспийского моря, который объединяет два близлежащих морских месторождения для совместной разработки. Прогнозные извлекаемые запасы участков "Каламкас-море" и "Хазар" составляют 81 миллион тонн нефти, при этом общие запасы только "Каламкас-море" оцениваются в 284,5 миллиона тонн нефти. Кроме того, два месторождения содержат около 19 миллиардов кубометров газа.

каспийское море

казахстан

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газ, нефть, каспийское море, казахстан