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В Орловской области расширили выпуск комплектующих для коммунальных машин - 17.09.2026, ПРАЙМ
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В Орловской области расширили выпуск комплектующих для коммунальных машин
В Орловской области расширили выпуск комплектующих для коммунальных машин - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Орловской области расширили выпуск комплектующих для коммунальных машин
Производство комплектующих для коммунальных машин расширили в Орловской области, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:24+0300
2026-09-17T11:24+0300
промышленность
бизнес
россия
орловская область
фрп
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Производство комплектующих для коммунальных машин расширили в Орловской области, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Мценский завод коммунального машиностроения" ("Мценский завод "Коммаш") нарастил в Орловской области выпуск комплектующих, используемых при производстве оборудования для коммунальной техники", - говорится в сообщении. В ФРП добавили, что общий объем инвестиций в проект превысил 135 миллионов рублей, из них 81 миллион рублей в виде льготного займа предоставил федеральный фонд. Ожидается, что после выхода на полную мощность выпуск комплектующих вырастет с текущих 490 до 620 комплектов оборудований ежегодно. Это позволит компании увеличить свою рыночную долю с 11% до 15%. Завод выпускает вакуумные насосы, которые создают вакуум или избыточное давление в цистернах илососных и вакуумных машин; коробки отбора мощности и раздаточные редукторы, передающие и распределяющие крутящий момент от двигателя к рабочим органам оборудования коммунальной техники; а также центробежные насосы, предназначенные для подачи воды под давлением для мойки и полива. Такие комплектующие применяются при сборке ряда коммунальной техники: машин для содержания дорог, водно-коммунального хозяйства и транспортировки отходов.
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промышленность, бизнес, россия, орловская область, фрп
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Орловская область, ФРП
11:24 17.09.2026
 
В Орловской области расширили выпуск комплектующих для коммунальных машин

ФРП: производство комплектующих для коммунальных машин расширили в Орловской области

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Производство комплектующих для коммунальных машин расширили в Орловской области, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Мценский завод коммунального машиностроения" ("Мценский завод "Коммаш") нарастил в Орловской области выпуск комплектующих, используемых при производстве оборудования для коммунальной техники", - говорится в сообщении.
В ФРП добавили, что общий объем инвестиций в проект превысил 135 миллионов рублей, из них 81 миллион рублей в виде льготного займа предоставил федеральный фонд. Ожидается, что после выхода на полную мощность выпуск комплектующих вырастет с текущих 490 до 620 комплектов оборудований ежегодно. Это позволит компании увеличить свою рыночную долю с 11% до 15%.
Завод выпускает вакуумные насосы, которые создают вакуум или избыточное давление в цистернах илососных и вакуумных машин; коробки отбора мощности и раздаточные редукторы, передающие и распределяющие крутящий момент от двигателя к рабочим органам оборудования коммунальной техники; а также центробежные насосы, предназначенные для подачи воды под давлением для мойки и полива.
Такие комплектующие применяются при сборке ряда коммунальной техники: машин для содержания дорог, водно-коммунального хозяйства и транспортировки отходов.
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯОрловская областьФРП
 
 
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