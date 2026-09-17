https://1prime.ru/20260917/yuan-873401677.html
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга - 17.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга
Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:15+0300
2026-09-17T19:15+0300
2026-09-17T19:15+0300
китайский юань
рынок
юань
торги
валюта
курсы валют
рубль
мосбиржа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,58 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a00a52698b7e5b3f1b3129e51502ad3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань, торги, валюта, курсы валют, рубль, мосбиржа, россия
Китайский юань, Рынок, юань, Торги, валюта, Курсы валют, рубль, Мосбиржа, РОССИЯ
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга
Курс юаня за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,58 рубля