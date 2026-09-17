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Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга - 17.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга
Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,58 рубля.
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рынок, юань, торги, валюта, курсы валют, рубль, мосбиржа, россия
Китайский юань, Рынок, юань, Торги, валюта, Курсы валют, рубль, Мосбиржа, РОССИЯ
19:15 17.09.2026
 
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам четверга

Курс юаня за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,58 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,58 рубля.
 
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