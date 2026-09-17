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МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту - 17.09.2026, ПРАЙМ
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МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту
МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту - 17.09.2026, ПРАЙМ
МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту
Гражданам не нужно оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет, сообщили РИА Новости в Миграционной службе МВД России. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:35+0300
2026-09-17T18:35+0300
россия
общество
мвд
загранпаспорт
паспорт
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Гражданам не нужно оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет, сообщили РИА Новости в Миграционной службе МВД России. "При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуется", - сказали в службе. В ведомстве добавили, что загранпаспорт нужно заменить, если истек срок его действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для проставления виз и штампов.
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россия, общество , мвд, загранпаспорт, паспорт
РОССИЯ, Общество , МВД, загранпаспорт, паспорт
18:35 17.09.2026
 
МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту

МВД: при замене паспорта в 20 и 45 лет не потребуется оформлять новый загранпаспорт

© РИА Новости . Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Сергей Киркач
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Гражданам не нужно оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет, сообщили РИА Новости в Миграционной службе МВД России.
"При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуется", - сказали в службе.
В ведомстве добавили, что загранпаспорт нужно заменить, если истек срок его действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для проставления виз и штампов.
 
РОССИЯОбществоМВДзагранпаспортпаспорт
 
 
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