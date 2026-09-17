https://1prime.ru/20260917/zagranpasport-873399903.html

МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту

МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту - 17.09.2026, ПРАЙМ

МВД объяснило, нужно ли менять загранпаспорт при смене паспорта по возрасту

Гражданам не нужно оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет, сообщили РИА Новости в Миграционной службе МВД России. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:35+0300

2026-09-17T18:35+0300

2026-09-17T18:35+0300

россия

общество

мвд

загранпаспорт

паспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262196_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_8f7035c83288d9d3934be6aa7296f9db.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Гражданам не нужно оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет, сообщили РИА Новости в Миграционной службе МВД России. "При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуется", - сказали в службе. В ведомстве добавили, что загранпаспорт нужно заменить, если истек срок его действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для проставления виз и штампов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , мвд, загранпаспорт, паспорт