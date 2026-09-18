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АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве

АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве - 18.09.2026, ПРАЙМ

АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве

Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:00+0300

2026-09-18T15:00+0300

2026-09-18T15:00+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились создать условия для продвижения российской титановой продукции через биржи стран-партнеров, следует из сообщения Петербургской биржи. АТБ создана в 2026 году по инициативе Петербургской биржи для взаимодействия торговых площадок стран БРИКС+, ЕАЭС+ и ШОС, устранения торговых барьеров и реализации проекта по формированию справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары. Сегодня АТБ объединяет восемь ведущих бирж из семи стран: Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. "Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и Закрытое акционерное общество "Межгосударственная Ассоциация Титан" (ЗАО "Ассоциация Титан") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, направленном на развитие биржевой торговли отдельных титановых продуктов на площадках бирж – членов АТБ", - сказано в сообщении. Отмечается, что основная цель соглашения - формирование условий для продвижения продукции отечественных производителей через биржи стран-партнеров. Стороны намерены совместно работать над созданием и развитием биржевого рынка титановых продуктов, к которым можно применить соответствующие торговые инструменты. Так, АТБ будет работать над обеспечением доступа членов ЗАО "Ассоциация Титан" к торговым площадкам, включением титана в перечень биржевых товаров, а также координацией деятельности бирж. Ассоциация, в свою очередь, будет содействовать привлечению производителей, переработчиков и потребителей титановых продуктов к биржевым торгам. "Стороны планируют разработать и внедрить единые стандарты биржевых договоров поставки титановой продукции, а также сформировать совместную нормативно-методическую базу торговли. Это должно обеспечить унификацию требований к качеству, правилам приемки и условиям поставки для всех участников рынка", - уточняется в релизе.

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рынок, бизнес, россия, белоруссия, египет, иран, атб, еаэс, шос