Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/atb-873429507.html
АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве
АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве - 18.09.2026, ПРАЙМ
АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве
Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:00+0300
2026-09-18T15:00+0300
рынок
бизнес
россия
белоруссия
египет
иран
атб
еаэс
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873429507.jpg?1789732857
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились создать условия для продвижения российской титановой продукции через биржи стран-партнеров, следует из сообщения Петербургской биржи. АТБ создана в 2026 году по инициативе Петербургской биржи для взаимодействия торговых площадок стран БРИКС+, ЕАЭС+ и ШОС, устранения торговых барьеров и реализации проекта по формированию справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары. Сегодня АТБ объединяет восемь ведущих бирж из семи стран: Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. "Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и Закрытое акционерное общество "Межгосударственная Ассоциация Титан" (ЗАО "Ассоциация Титан") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, направленном на развитие биржевой торговли отдельных титановых продуктов на площадках бирж – членов АТБ", - сказано в сообщении. Отмечается, что основная цель соглашения - формирование условий для продвижения продукции отечественных производителей через биржи стран-партнеров. Стороны намерены совместно работать над созданием и развитием биржевого рынка титановых продуктов, к которым можно применить соответствующие торговые инструменты. Так, АТБ будет работать над обеспечением доступа членов ЗАО "Ассоциация Титан" к торговым площадкам, включением титана в перечень биржевых товаров, а также координацией деятельности бирж. Ассоциация, в свою очередь, будет содействовать привлечению производителей, переработчиков и потребителей титановых продуктов к биржевым торгам. "Стороны планируют разработать и внедрить единые стандарты биржевых договоров поставки титановой продукции, а также сформировать совместную нормативно-методическую базу торговли. Это должно обеспечить унификацию требований к качеству, правилам приемки и условиям поставки для всех участников рынка", - уточняется в релизе.
белоруссия
египет
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, бизнес, россия, белоруссия, египет, иран, атб, еаэс, шос
Рынок, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕГИПЕТ, ИРАН, АТБ, ЕАЭС, ШОС
15:00 18.09.2026
 
АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве

АТБ и Ассоциация Титан договорились о партнерстве для продвижения титановой продукции

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились создать условия для продвижения российской титановой продукции через биржи стран-партнеров, следует из сообщения Петербургской биржи.
АТБ создана в 2026 году по инициативе Петербургской биржи для взаимодействия торговых площадок стран БРИКС+, ЕАЭС+ и ШОС, устранения торговых барьеров и реализации проекта по формированию справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары. Сегодня АТБ объединяет восемь ведущих бирж из семи стран: Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
"Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и Закрытое акционерное общество "Межгосударственная Ассоциация Титан" (ЗАО "Ассоциация Титан") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, направленном на развитие биржевой торговли отдельных титановых продуктов на площадках бирж – членов АТБ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основная цель соглашения - формирование условий для продвижения продукции отечественных производителей через биржи стран-партнеров. Стороны намерены совместно работать над созданием и развитием биржевого рынка титановых продуктов, к которым можно применить соответствующие торговые инструменты.
Так, АТБ будет работать над обеспечением доступа членов ЗАО "Ассоциация Титан" к торговым площадкам, включением титана в перечень биржевых товаров, а также координацией деятельности бирж. Ассоциация, в свою очередь, будет содействовать привлечению производителей, переработчиков и потребителей титановых продуктов к биржевым торгам.
"Стороны планируют разработать и внедрить единые стандарты биржевых договоров поставки титановой продукции, а также сформировать совместную нормативно-методическую базу торговли. Это должно обеспечить унификацию требований к качеству, правилам приемки и условиям поставки для всех участников рынка", - уточняется в релизе.
 
РынокБизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯЕГИПЕТИРАНАТБЕАЭСШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала