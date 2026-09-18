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АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве
АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве - 18.09.2026, ПРАЙМ
АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве
Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:00+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились создать условия для продвижения российской титановой продукции через биржи стран-партнеров, следует из сообщения Петербургской биржи.
АТБ создана в 2026 году по инициативе Петербургской биржи для взаимодействия торговых площадок стран БРИКС+, ЕАЭС+ и ШОС, устранения торговых барьеров и реализации проекта по формированию справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары. Сегодня АТБ объединяет восемь ведущих бирж из семи стран: Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
"Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и Закрытое акционерное общество "Межгосударственная Ассоциация Титан" (ЗАО "Ассоциация Титан") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, направленном на развитие биржевой торговли отдельных титановых продуктов на площадках бирж – членов АТБ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основная цель соглашения - формирование условий для продвижения продукции отечественных производителей через биржи стран-партнеров. Стороны намерены совместно работать над созданием и развитием биржевого рынка титановых продуктов, к которым можно применить соответствующие торговые инструменты.
Так, АТБ будет работать над обеспечением доступа членов ЗАО "Ассоциация Титан" к торговым площадкам, включением титана в перечень биржевых товаров, а также координацией деятельности бирж. Ассоциация, в свою очередь, будет содействовать привлечению производителей, переработчиков и потребителей титановых продуктов к биржевым торгам.
"Стороны планируют разработать и внедрить единые стандарты биржевых договоров поставки титановой продукции, а также сформировать совместную нормативно-методическую базу торговли. Это должно обеспечить унификацию требований к качеству, правилам приемки и условиям поставки для всех участников рынка", - уточняется в релизе.
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АТБ и "Межгосударственная Ассоциация Титан" договорились о партнерстве
АТБ и Ассоциация Титан договорились о партнерстве для продвижения титановой продукции
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и "Межгосударственная Ассоциация Титан" подписали соглашение о партнерстве, стороны договорились создать условия для продвижения российской титановой продукции через биржи стран-партнеров, следует из сообщения Петербургской биржи.
АТБ создана в 2026 году по инициативе Петербургской биржи для взаимодействия торговых площадок стран БРИКС+, ЕАЭС+ и ШОС, устранения торговых барьеров и реализации проекта по формированию справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары. Сегодня АТБ объединяет восемь ведущих бирж из семи стран: Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
"Международная Ассоциация товарных и фьючерсных бирж (АТБ) и Закрытое акционерное общество "Межгосударственная Ассоциация Титан" (ЗАО "Ассоциация Титан") подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, направленном на развитие биржевой торговли отдельных титановых продуктов на площадках бирж – членов АТБ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основная цель соглашения - формирование условий для продвижения продукции отечественных производителей через биржи стран-партнеров. Стороны намерены совместно работать над созданием и развитием биржевого рынка титановых продуктов, к которым можно применить соответствующие торговые инструменты.
Так, АТБ будет работать над обеспечением доступа членов ЗАО "Ассоциация Титан" к торговым площадкам, включением титана в перечень биржевых товаров, а также координацией деятельности бирж. Ассоциация, в свою очередь, будет содействовать привлечению производителей, переработчиков и потребителей титановых продуктов к биржевым торгам.
"Стороны планируют разработать и внедрить единые стандарты биржевых договоров поставки титановой продукции, а также сформировать совместную нормативно-методическую базу торговли. Это должно обеспечить унификацию требований к качеству, правилам приемки и условиям поставки для всех участников рынка", - уточняется в релизе.