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"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе

"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе

Европа вступает в очередной энергетический кризис, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента, заявил первый вице-премьер и глава... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:31+0300

2026-09-18T18:31+0300

2026-09-18T18:40+0300

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ПРАГА, 18 сен - ПРАЙМ. Европа вступает в очередной энергетический кризис, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента, заявил первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, слова которого приводит агентство ЧТК. "Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Войны на Украине и Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен", - сказал Гавличек, выступая в пятницу на международной конференции по вопросам энергетической безопасности в Высшей школе экономики в Праге. "Пока это не сильно влияет на потребителей, поскольку цены на фондовой бирже поступают к нам через долгосрочные контракты, но цены на энергоносители будут постепенно расти с задержкой в ​​несколько месяцев", - добавил он. В связи с энергетическим кризисом Гавличек напомнил о текущем росте цен на энергоносители на фондовой бирже. Оптовая цена природного газа на европейском рынке на этой неделе достигла самого высокого уровня с конца 2022 года. Стоимость газа с поставкой в октябре на хабе TTF в Нидерландах превысила 84 евро за мегаватт-час (МВт.ч). Текущий уровень около 78 евро более чем вдвое превышает уровень начала года. Наряду с газом, значительно растут и цены на электроэнергию. "Нам нужно что-то с этим делать и принимать меры. Поэтому Чехия ищет коалиции в Европе, чтобы продвинуть их", - сказал министр. Гавличек хочет сосредоточиться, в частности, на квотах на выбросы. По его словам, ЕС следует отложить внедрение подготовленной системы ETS 2, которая с 2028 года планируется к распространению на другие сектора, особенно на автомобильный транспорт и отопление зданий. Он также отметил, что Чехия будет стремиться ограничить действие существующей системы квот ETS 1 хотя бы для некоторых отраслей промышленности. "Европа допустила ошибки, внесла некоторые изменения слишком быстро. Из-за этого мы потеряли 20 лет. Для исправления ситуации потребуется немного меньше времени. Нам необходимо стабилизировать Европу, снизив зависимость и необходимость создания новых источников энергии", - добавил Гавличек. Он также сообщил, что правительство Чехии готово установить максимальные цены на электроэнергию для производителей и поставщиков в случае дальнейшего повышения цен на энергетическом рынке. По словам министра, эта мера не повлияет на государственный бюджет.

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газ, чехия, европа, украина, вшэ, ес