Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/evropa-873443039.html
"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе
"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе
Европа вступает в очередной энергетический кризис, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента, заявил первый вице-премьер и глава... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:31+0300
2026-09-18T18:40+0300
газ
чехия
европа
украина
вшэ
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869080426_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_9172bbd2140f1e6d5149db746f0a9e9a.jpg
ПРАГА, 18 сен - ПРАЙМ. Европа вступает в очередной энергетический кризис, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента, заявил первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, слова которого приводит агентство ЧТК. "Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Войны на Украине и Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен", - сказал Гавличек, выступая в пятницу на международной конференции по вопросам энергетической безопасности в Высшей школе экономики в Праге. "Пока это не сильно влияет на потребителей, поскольку цены на фондовой бирже поступают к нам через долгосрочные контракты, но цены на энергоносители будут постепенно расти с задержкой в ​​несколько месяцев", - добавил он. В связи с энергетическим кризисом Гавличек напомнил о текущем росте цен на энергоносители на фондовой бирже. Оптовая цена природного газа на европейском рынке на этой неделе достигла самого высокого уровня с конца 2022 года. Стоимость газа с поставкой в октябре на хабе TTF в Нидерландах превысила 84 евро за мегаватт-час (МВт.ч). Текущий уровень около 78 евро более чем вдвое превышает уровень начала года. Наряду с газом, значительно растут и цены на электроэнергию. "Нам нужно что-то с этим делать и принимать меры. Поэтому Чехия ищет коалиции в Европе, чтобы продвинуть их", - сказал министр. Гавличек хочет сосредоточиться, в частности, на квотах на выбросы. По его словам, ЕС следует отложить внедрение подготовленной системы ETS 2, которая с 2028 года планируется к распространению на другие сектора, особенно на автомобильный транспорт и отопление зданий. Он также отметил, что Чехия будет стремиться ограничить действие существующей системы квот ETS 1 хотя бы для некоторых отраслей промышленности. "Европа допустила ошибки, внесла некоторые изменения слишком быстро. Из-за этого мы потеряли 20 лет. Для исправления ситуации потребуется немного меньше времени. Нам необходимо стабилизировать Европу, снизив зависимость и необходимость создания новых источников энергии", - добавил Гавличек. Он также сообщил, что правительство Чехии готово установить максимальные цены на электроэнергию для производителей и поставщиков в случае дальнейшего повышения цен на энергетическом рынке. По словам министра, эта мера не повлияет на государственный бюджет.
чехия
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0b/869080426_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_234f01e7ffaa0ad81fcbb7b3cf5fbd9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, чехия, европа, украина, вшэ, ес
Газ, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ВШЭ, ЕС
18:31 18.09.2026 (обновлено: 18:40 18.09.2026)
 
"Цены будут расти": в Чехии заявили о начале энергокризиса в Европе

Вице-премьер Чехии Гавличек: Европа вступает в очередной энергетический кризис

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Чешской Республики
Флаги Евросоюза и Чешской Республики - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПРАГА, 18 сен - ПРАЙМ. Европа вступает в очередной энергетический кризис, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента, заявил первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, слова которого приводит агентство ЧТК.
"Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Войны на Украине и Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен", - сказал Гавличек, выступая в пятницу на международной конференции по вопросам энергетической безопасности в Высшей школе экономики в Праге.
"Пока это не сильно влияет на потребителей, поскольку цены на фондовой бирже поступают к нам через долгосрочные контракты, но цены на энергоносители будут постепенно расти с задержкой в ​​несколько месяцев", - добавил он.
В связи с энергетическим кризисом Гавличек напомнил о текущем росте цен на энергоносители на фондовой бирже. Оптовая цена природного газа на европейском рынке на этой неделе достигла самого высокого уровня с конца 2022 года. Стоимость газа с поставкой в октябре на хабе TTF в Нидерландах превысила 84 евро за мегаватт-час (МВт.ч). Текущий уровень около 78 евро более чем вдвое превышает уровень начала года. Наряду с газом, значительно растут и цены на электроэнергию.
"Нам нужно что-то с этим делать и принимать меры. Поэтому Чехия ищет коалиции в Европе, чтобы продвинуть их", - сказал министр.
Гавличек хочет сосредоточиться, в частности, на квотах на выбросы. По его словам, ЕС следует отложить внедрение подготовленной системы ETS 2, которая с 2028 года планируется к распространению на другие сектора, особенно на автомобильный транспорт и отопление зданий. Он также отметил, что Чехия будет стремиться ограничить действие существующей системы квот ETS 1 хотя бы для некоторых отраслей промышленности.
"Европа допустила ошибки, внесла некоторые изменения слишком быстро. Из-за этого мы потеряли 20 лет. Для исправления ситуации потребуется немного меньше времени. Нам необходимо стабилизировать Европу, снизив зависимость и необходимость создания новых источников энергии", - добавил Гавличек.
Он также сообщил, что правительство Чехии готово установить максимальные цены на электроэнергию для производителей и поставщиков в случае дальнейшего повышения цен на энергетическом рынке. По словам министра, эта мера не повлияет на государственный бюджет.
 
ГазЧЕХИЯЕВРОПАУКРАИНАВШЭЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала