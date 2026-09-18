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"Европлан" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник

"Европлан" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Европлан" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник

Лизинговая компания "Европлан" увеличила объем размещения выпуска биржевых облигаций до 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:47+0300

2026-09-18T16:47+0300

2026-09-18T16:52+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" увеличила объем размещения выпуска биржевых облигаций до 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 15,1% годовых. Компания в пятницу собирала заявки на двухлетние облигации серии 001Р-10 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Изначально объем сделки ожидался не менее 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября. Организаторами выступают Альфа-банк, "Озон банк" и Т-Банк.

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рынок, россия, финансы, альфа-банк, т-банк