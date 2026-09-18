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СМИ: Фонд благосостояния Турции купил акции для поддержки фондового рынка - 18.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Фонд благосостояния Турции купил акции для поддержки фондового рынка
СМИ: Фонд благосостояния Турции купил акции для поддержки фондового рынка - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Фонд благосостояния Турции купил акции для поддержки фондового рынка
Суверенный фонд благосостояния Турции приобрел акции крупных компаний, чтобы поддержать фондовый рынок страны на фоне потрясений в отрасли управления... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:38+0300
2026-09-18T16:43+0300
рынок
акции
финансы
турция
центральные банки
центральный банк
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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. Суверенный фонд благосостояния Турции приобрел акции крупных компаний, чтобы поддержать фондовый рынок страны на фоне потрясений в отрасли управления инвестиционными фондами, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Турецкий регулятор рынка капитала в четверг распорядился ликвидировать 131 инвестиционный фонд и заблокировал операции с фондами, управляемыми семью компаниями по управлению активами. По данным Блумберга, инвесторы в один день вывели из турецких фондов до 1 миллиарда долларов. Центральный банк Турции, в свою очередь, увеличил объем репо-финансирования и в десять раз повысил лимиты межбанковского заимствования для банков. "Турецкий фонд благосостояния приобрел акции через биржевой фонд, управляемый государственной брокерской компанией Ziraat Portföy, чтобы поддержать индекс Borsa Istanbul 30", - говорится в публикации издания. По данным агентства, фонд может продолжить вмешательства на рынке в ближайшие дни в случае резких колебаний, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Собеседники агентства попросили не раскрывать их имена, поскольку информация о действиях фонда не была обнародована. Представитель Турецкого фонда благосостояния не ответил на запрос агентства о комментарии. Блумберг отмечает, что приток средств в биржевые фонды Ziraat Portföy, ориентированные на турецкие банки и индекс BIST 30, в четверг составил 4,05 миллиарда лир, или около 83 миллионов долларов. Это максимальный показатель с апреля 2025 года. На этом фоне акции банков Турции выросли на 8,9%. По данным агентства, действия фонда последовали за неделей потрясений на рынке, начавшихся после того, как несколько крупных инвестиционных фондов заявили о неспособности удовлетворить заявки инвесторов на вывод средств. Издание связывает усиление напряженности с мерами регуляторов, принятыми в августе после необычной динамики отдельных акций. Власти ужесточили правила для фондов с высокой концентрацией активов в компаниях с небольшим объемом акций в свободном обращении, что вынудило ряд управляющих сокращать позиции.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, акции, финансы, турция, центральные банки, центральный банк
Рынок, Акции, Финансы, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
16:38 18.09.2026 (обновлено: 16:43 18.09.2026)
 
СМИ: Фонд благосостояния Турции купил акции для поддержки фондового рынка

Bloomberg: суверенный фонд благосостояния Турции приобрел акции крупных компаний

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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. Суверенный фонд благосостояния Турции приобрел акции крупных компаний, чтобы поддержать фондовый рынок страны на фоне потрясений в отрасли управления инвестиционными фондами, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Турецкий регулятор рынка капитала в четверг распорядился ликвидировать 131 инвестиционный фонд и заблокировал операции с фондами, управляемыми семью компаниями по управлению активами. По данным Блумберга, инвесторы в один день вывели из турецких фондов до 1 миллиарда долларов. Центральный банк Турции, в свою очередь, увеличил объем репо-финансирования и в десять раз повысил лимиты межбанковского заимствования для банков.
"Турецкий фонд благосостояния приобрел акции через биржевой фонд, управляемый государственной брокерской компанией Ziraat Portföy, чтобы поддержать индекс Borsa Istanbul 30", - говорится в публикации издания.
По данным агентства, фонд может продолжить вмешательства на рынке в ближайшие дни в случае резких колебаний, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Собеседники агентства попросили не раскрывать их имена, поскольку информация о действиях фонда не была обнародована. Представитель Турецкого фонда благосостояния не ответил на запрос агентства о комментарии.
Блумберг отмечает, что приток средств в биржевые фонды Ziraat Portföy, ориентированные на турецкие банки и индекс BIST 30, в четверг составил 4,05 миллиарда лир, или около 83 миллионов долларов. Это максимальный показатель с апреля 2025 года.
На этом фоне акции банков Турции выросли на 8,9%.
По данным агентства, действия фонда последовали за неделей потрясений на рынке, начавшихся после того, как несколько крупных инвестиционных фондов заявили о неспособности удовлетворить заявки инвесторов на вывод средств.
Издание связывает усиление напряженности с мерами регуляторов, принятыми в августе после необычной динамики отдельных акций. Власти ужесточили правила для фондов с высокой концентрацией активов в компаниях с небольшим объемом акций в свободном обращении, что вынудило ряд управляющих сокращать позиции.
 
РынокАкцииФинансыТУРЦИЯцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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