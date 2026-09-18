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Франция выделила 1,4 миллиарда евро на помощь из-за топливного кризиса - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Франция выделила 1,4 миллиарда евро на помощь из-за топливного кризиса
Франция выделила 1,4 миллиарда евро на помощь из-за топливного кризиса - 18.09.2026, ПРАЙМ
Франция выделила 1,4 миллиарда евро на помощь из-за топливного кризиса
Власти Франции выделили более 1,4 миллиарда евро на поддержку отраслей и граждан, наиболее затронутых ростом цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:34+0300
2026-09-18T18:42+0300
мировая экономика
франция
иран
себастьян лекорню
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 18 сен - ПРАЙМ. Власти Франции выделили более 1,4 миллиарда евро на поддержку отраслей и граждан, наиболее затронутых ростом цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана, заявила в пятницу официальный представитель французского кабмина Мод Брежон. Ранее газета Parisien сообщила, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув 2,4 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2,2 евро за литр. "С начала кризиса (было выделено - ред.) более 1,4 миллиарда евро для рыболовов, фермеров, для сектора строительства и общественных работ, транспортного сектора, для работающих французов и самых уязвимых французов", - сказала Брежон в эфире радиостанции France Inter. Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился продлить до конца года меры поддержки секторов, наиболее затронутых ростом цен на топливо. Как отмечали СМИ, это осложнит ситуацию с дефицитом бюджета, который власти так и не смогут снизить до обещанных 5% в этом году. В среду президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для разрешения топливного кризиса в стране. До этого глава минфина страны Ролан Лескюр признал, что цены на топливо будут оставаться высокими еще долгое время.
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мировая экономика, франция, иран, себастьян лекорню, эммануэль макрон
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
18:34 18.09.2026 (обновлено: 18:42 18.09.2026)
 
Франция выделила 1,4 миллиарда евро на помощь из-за топливного кризиса

Брежон: Франция потратила более 1,4 миллиарда евро на помощь из-за топливного кризиса

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ПАРИЖ, 18 сен - ПРАЙМ. Власти Франции выделили более 1,4 миллиарда евро на поддержку отраслей и граждан, наиболее затронутых ростом цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана, заявила в пятницу официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
Ранее газета Parisien сообщила, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув 2,4 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2,2 евро за литр.
"С начала кризиса (было выделено - ред.) более 1,4 миллиарда евро для рыболовов, фермеров, для сектора строительства и общественных работ, транспортного сектора, для работающих французов и самых уязвимых французов", - сказала Брежон в эфире радиостанции France Inter.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился продлить до конца года меры поддержки секторов, наиболее затронутых ростом цен на топливо. Как отмечали СМИ, это осложнит ситуацию с дефицитом бюджета, который власти так и не смогут снизить до обещанных 5% в этом году.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для разрешения топливного кризиса в стране. До этого глава минфина страны Ролан Лескюр признал, что цены на топливо будут оставаться высокими еще долгое время.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНСебастьян ЛекорнюЭммануэль Макрон
 
 
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