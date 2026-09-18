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Почти 14% избирателей Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму в пятницу

Почти 14% избирателей Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму в пятницу - 18.09.2026, ПРАЙМ

Почти 14% избирателей Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму в пятницу

Почти 14% избирателей в Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму к 20.00 (16.00 мск) пятницы, сообщает избирком республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:21+0300

2026-09-18T18:21+0300

2026-09-18T18:21+0300

общество

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выборы

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КРАСНОЯРСК, 18 сен - ПРАЙМ. Почти 14% избирателей в Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму к 20.00 (16.00 мск) пятницы, сообщает избирком республики. "Итоги первого дня голосования в Хакасии. Явка на 20.00 (16.00 мск - ред.) составила 13,89% или 53 424 голосов от общего числа избирателей", - говорится в сообщении. Кроме голосования за депутатов Государственной думы в регионе проходит еще 14 кампаний местного уровня. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

хакасия

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общество , хакасия, госдума, выборы