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СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре - 18.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре
СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что им не будет выделено нефти в следующем месяце... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:01+0300
2026-09-18T15:05+0300
нефть
газ
саудовская аравия
красное море
ирак
saudi aramco
мид
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что им не будет выделено нефти в следующем месяце после атаки на нефтепровод "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что им не будет выделено сырой нефти в следующем месяце после того, как ключевой нефтепровод королевства, ведущий к Красному морю, был атакован", - сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Европейские покупатели обычно получают саудовскую нефть по срочным контрактам, которые обеспечивают стабильные поставки каждый месяц. Но в следующем месяце таких поставок не будет, причем это решение касается всех европейских покупателей, сообщили агентству анонимные источники. Компания не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии, направленный вне обычных рабочих часов, указывается в статье. Ранее в сентябре агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов об отмене части поставок в конце сентября. Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило в пятницу министерство энергетики королевства. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА.
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нефть, газ, саудовская аравия, красное море, ирак, saudi aramco, мид
Нефть, Газ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море, ИРАК, Saudi Aramco, МИД
15:01 18.09.2026 (обновлено: 15:05 18.09.2026)
 
СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре

Bloomberg: Saudi Aramco уведомила европейских клиентов об отмене поставок нефти в октябре

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что им не будет выделено нефти в следующем месяце после атаки на нефтепровод "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что им не будет выделено сырой нефти в следующем месяце после того, как ключевой нефтепровод королевства, ведущий к Красному морю, был атакован", - сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Европейские покупатели обычно получают саудовскую нефть по срочным контрактам, которые обеспечивают стабильные поставки каждый месяц. Но в следующем месяце таких поставок не будет, причем это решение касается всех европейских покупателей, сообщили агентству анонимные источники.
Компания не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии, направленный вне обычных рабочих часов, указывается в статье.
Ранее в сентябре агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов об отмене части поставок в конце сентября.
Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило в пятницу министерство энергетики королевства. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА.
 
НефтьГазСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКрасное мореИРАКSaudi AramcoМИД
 
 
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