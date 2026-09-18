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СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре

СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре - 18.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Saudi Aramco предупредила Европу об отмене поставок нефти в октябре

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что им не будет выделено нефти в следующем месяце... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:01+0300

2026-09-18T15:01+0300

2026-09-18T15:05+0300

нефть

газ

саудовская аравия

красное море

ирак

saudi aramco

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco уведомила некоторых своих европейских клиентов о том, что им не будет выделено нефти в следующем месяце после атаки на нефтепровод "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Saudi Aramco сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим предприятиям, что им не будет выделено сырой нефти в следующем месяце после того, как ключевой нефтепровод королевства, ведущий к Красному морю, был атакован", - сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Европейские покупатели обычно получают саудовскую нефть по срочным контрактам, которые обеспечивают стабильные поставки каждый месяц. Но в следующем месяце таких поставок не будет, причем это решение касается всех европейских покупателей, сообщили агентству анонимные источники. Компания не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии, направленный вне обычных рабочих часов, указывается в статье. Ранее в сентябре агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов об отмене части поставок в конце сентября. Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило в пятницу министерство энергетики королевства. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА.

саудовская аравия

красное море

ирак

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нефть, газ, саудовская аравия, красное море, ирак, saudi aramco, мид