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Лидеры ХДС и СДПГ не могут согласовать меры по снижению цен на топливо - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Лидеры ХДС и СДПГ не могут согласовать меры по снижению цен на топливо
Лидеры ХДС и СДПГ не могут согласовать меры по снижению цен на топливо - 18.09.2026, ПРАЙМ
Лидеры ХДС и СДПГ не могут согласовать меры по снижению цен на топливо
Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящих в правящую коалицию ФРГ, не могут согласовать единый... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T01:41+0300
2026-09-18T01:41+0300
мировая экономика
германия
фрг
ближний восток
фридрих мерц
bild
ес
хдс/хсс
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящих в правящую коалицию ФРГ, не могут согласовать единый пакет мер по снижению цен на топливо, пишет газета Bild со ссылкой на источники. "Министр экономики из ХДС Катерина Райхе и канцлер из ХДС Фридрих Мерц хотят снизить НДС на топливо с 19% до 7%. Министр финансов Ларс Клингбайль из СДПГ требует для этого компенсационных мер, которые исключены канцлером", - говорится в сообщении газеты. По данным Bild, в обмен на понижение НДС на топливо для граждан и предприятий Клингбайль предлагает ввести государственный потолок цен или налог на сверхприбыль, чтобы профинансировать снижение налогов. Однако канцлер Мерц, по данным газеты, отверг инициативу минфина уже весной, а министр экономики Райхе считает ее "абсолютно неприемлемой". В этой ситуации против немецкого минфина могут выступить и федеральные земли Германии, значительная часть доходов которых поступает от НДС. В блоке ХДС/ХСС также пообещали, в случае необходимости, обозначить, какие земельные премьер-министры выступили против снижения налогов для автомобилистов и транспортных компаний. Как пишет Bild, снижение НДС вызовет сокращение поступлений в госбюджет ФРГ в примерно 2,5 миллиарда евро (с октября по декабрь 2026 года). Сравнительный портал Verivox ранее сообщил, что Германия во втором квартале 2026 года заняла первое место по дороговизне электроэнергии среди стран "большой двадцатки". Агентство Франс Пресс 22 августа передало, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль 28 августа в интервью телеканалу ARD выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) окажет ему поддержку в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний на европейском уровне.
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мировая экономика, германия, фрг, ближний восток, фридрих мерц, bild, ес, хдс/хсс
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Фридрих Мерц, Bild, ЕС, ХДС/ХСС
01:41 18.09.2026
 
Лидеры ХДС и СДПГ не могут согласовать меры по снижению цен на топливо

Bild: ХДС и СДПГ не могут согласовать единый пакет мер по снижению цен на топливо

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящих в правящую коалицию ФРГ, не могут согласовать единый пакет мер по снижению цен на топливо, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
"Министр экономики из ХДС Катерина Райхе и канцлер из ХДС Фридрих Мерц хотят снизить НДС на топливо с 19% до 7%. Министр финансов Ларс Клингбайль из СДПГ требует для этого компенсационных мер, которые исключены канцлером", - говорится в сообщении газеты.
По данным Bild, в обмен на понижение НДС на топливо для граждан и предприятий Клингбайль предлагает ввести государственный потолок цен или налог на сверхприбыль, чтобы профинансировать снижение налогов. Однако канцлер Мерц, по данным газеты, отверг инициативу минфина уже весной, а министр экономики Райхе считает ее "абсолютно неприемлемой".
В этой ситуации против немецкого минфина могут выступить и федеральные земли Германии, значительная часть доходов которых поступает от НДС. В блоке ХДС/ХСС также пообещали, в случае необходимости, обозначить, какие земельные премьер-министры выступили против снижения налогов для автомобилистов и транспортных компаний.
Как пишет Bild, снижение НДС вызовет сокращение поступлений в госбюджет ФРГ в примерно 2,5 миллиарда евро (с октября по декабрь 2026 года).
Сравнительный портал Verivox ранее сообщил, что Германия во втором квартале 2026 года заняла первое место по дороговизне электроэнергии среди стран "большой двадцатки".
Агентство Франс Пресс 22 августа передало, что шесть стран ЕС, в том числе Германия, призывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль 28 августа в интервью телеканалу ARD выразил надежду, что правящий в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) окажет ему поддержку в вопросе налога на сверхприбыль нефтяных компаний на европейском уровне.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯФРГБЛИЖНИЙ ВОСТОКФридрих МерцBildЕСХДС/ХСС
 
 
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