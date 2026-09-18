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США продлили лицензию для продажи международных активов "Лукойла"
США продлили лицензию для продажи международных активов "Лукойла" - 18.09.2026, ПРАЙМ
США продлили лицензию для продажи международных активов "Лукойла"
Министерство финансов США объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:27+0300
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финансы
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH, следует из текста лицензии. "Операции... для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) либо любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 22 октября 2026 года", - говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
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финансы, сша, лукойл
США продлили лицензию для продажи международных активов "Лукойла"
Минфин США продлил до 22 октября лицензию для продажи международных активов "Лукойла"
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH, следует из текста лицензии.
"Операции... для ведения переговоров и заключения договоров с ПАО "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH (LIG) либо любого юрлица, в котором LIG... владеет долей в размере 50% или более, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 22 октября 2026 года", - говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
США
в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла
" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.