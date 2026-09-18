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Чистый долг "Лукойла" за первое полугодие вырос до 342,7 миллиарда рублей

Чистый долг "Лукойла" за первое полугодие вырос до 342,7 миллиарда рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ

Чистый долг "Лукойла" за первое полугодие вырос до 342,7 миллиарда рублей

Чистый долг "Лукойла" по итогам первого полугодия текущего года вырос до 342,7 миллиарда рублей с 143,6 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:41+0300

2026-09-18T17:41+0300

2026-09-18T18:21+0300

финансы

лукойл

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" по итогам первого полугодия текущего года вырос до 342,7 миллиарда рублей с 143,6 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года, говорится в отчете компании.Согласно приложенной таблице, показатель на конец первого полугодия 2026 года составлял 342,691 миллиарда рублей, тогда как на конец первого полугодия 2025 года – 143,569 миллиарда.Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 27% на конец января-июня текущего года после 10% на 30 июня 2025 года."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.

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финансы, лукойл