https://1prime.ru/20260918/lukoyl-873439436.html
Чистый долг "Лукойла" за первое полугодие вырос до 342,7 миллиарда рублей
Чистый долг "Лукойла" за первое полугодие вырос до 342,7 миллиарда рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ
Чистый долг "Лукойла" за первое полугодие вырос до 342,7 миллиарда рублей
Чистый долг "Лукойла" по итогам первого полугодия текущего года вырос до 342,7 миллиарда рублей с 143,6 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:41+0300
2026-09-18T17:41+0300
2026-09-18T18:21+0300
финансы
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873439436.jpg?1789744918
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" по итогам первого полугодия текущего года вырос до 342,7 миллиарда рублей с 143,6 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года, говорится в отчете компании.Согласно приложенной таблице, показатель на конец первого полугодия 2026 года составлял 342,691 миллиарда рублей, тогда как на конец первого полугодия 2025 года – 143,569 миллиарда.Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 27% на конец января-июня текущего года после 10% на 30 июня 2025 года."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, лукойл
Чистый долг "Лукойла" за первое полугодие вырос до 342,7 миллиарда рублей
Чистый долг "Лукойла" по итогам первого полугодия вырос до 342,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" по итогам первого полугодия текущего года вырос до 342,7 миллиарда рублей с 143,6 миллиарда годом ранее - на 30 июня прошлого года, говорится в отчете компании.
Согласно приложенной таблице, показатель на конец первого полугодия 2026 года составлял 342,691 миллиарда рублей, тогда как на конец первого полугодия 2025 года – 143,569 миллиарда.
Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 27% на конец января-июня текущего года после 10% на 30 июня 2025 года.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.