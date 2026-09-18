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Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%

Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%

Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%, до 550,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:42+0300

2026-09-18T17:42+0300

2026-09-18T18:29+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%, до 550,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании."Свободный денежный поток группы в первом полугодии 2026 года вырос на 69,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, что было обусловлено ростом доходности основной деятельности группы, высвобождением рабочего капитала, а также снижением капитальных затрат", - сказано в отчете компании.Согласно представленной таблице, по итогам января-июня текущего года показатель достиг 550,852 миллиарда рублей. За аналогичный период 2025 года свободный денежный поток "Лукойла" был на уровне 324,938 миллиарда рублей."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, лукойл