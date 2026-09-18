Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/lukoyl-873439519.html
Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%
Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%
Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%, до 550,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:42+0300
2026-09-18T18:29+0300
бизнес
финансы
россия
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873439519.jpg?1789745397
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%, до 550,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании."Свободный денежный поток группы в первом полугодии 2026 года вырос на 69,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, что было обусловлено ростом доходности основной деятельности группы, высвобождением рабочего капитала, а также снижением капитальных затрат", - сказано в отчете компании.Согласно представленной таблице, по итогам января-июня текущего года показатель достиг 550,852 миллиарда рублей. За аналогичный период 2025 года свободный денежный поток "Лукойла" был на уровне 324,938 миллиарда рублей."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, лукойл
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Лукойл
17:42 18.09.2026 (обновлено: 18:29 18.09.2026)
 
Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%

Свободный денежный поток "Лукойла" в I полугодии вырос на 69,5%, до 551 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии вырос на 69,5%, до 550,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
"Свободный денежный поток группы в первом полугодии 2026 года вырос на 69,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, что было обусловлено ростом доходности основной деятельности группы, высвобождением рабочего капитала, а также снижением капитальных затрат", - сказано в отчете компании.
Согласно представленной таблице, по итогам января-июня текущего года показатель достиг 550,852 миллиарда рублей. За аналогичный период 2025 года свободный денежный поток "Лукойла" был на уровне 324,938 миллиарда рублей.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
 
БизнесФинансыРОССИЯЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала