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Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1%
Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1%
Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1%, до 239 миллиардов рублей, говорится в отчете эмитента. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:52+0300
2026-09-18T17:58+0300
бизнес
россия
лукойл
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1%, до 239 миллиардов рублей, говорится в отчете эмитента."В первом полугодии 2026 года капитальные затраты группы снизились на 38,1% по сравнению c аналогичным периодом 2025 года, составив 239 миллиардов рублей, что в том числе объясняется отражением прекращенной деятельности в показателе за 6 месяцев 2025 года", - сообщила компания.По итогам первого полугодия прошлого года "Лукойл" увеличивал капитальные затраты на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей в связи с реализацией инвестиционной программы группы."Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
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192
40
192
40
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40
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бизнес, россия, лукойл
Бизнес, РОССИЯ, Лукойл
17:52 18.09.2026 (обновлено: 17:58 18.09.2026)
 
Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1%

Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1%, до 239 миллиардов рублей

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Капзатраты "Лукойла" в первом полугодии снизились на 38,1%, до 239 миллиардов рублей, говорится в отчете эмитента.
"В первом полугодии 2026 года капитальные затраты группы снизились на 38,1% по сравнению c аналогичным периодом 2025 года, составив 239 миллиардов рублей, что в том числе объясняется отражением прекращенной деятельности в показателе за 6 месяцев 2025 года", - сообщила компания.
По итогам первого полугодия прошлого года "Лукойл" увеличивал капитальные затраты на 18,3%, до 386,6 миллиарда рублей в связи с реализацией инвестиционной программы группы.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.
 
БизнесРОССИЯЛукойл
 
 
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